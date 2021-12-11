CLY

Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

VardasCLY

ReitingasNo.1116

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.11%

Cirkuliuojantis kiekis112,705,455.86486165

Maksimali pasiūla150,000,000

Bendra pasiūla150,000,000

Cirkuliacijos norma0.7513%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas2.9339473376656446,2021-12-11

Mažiausia kaina0.0334724828286524,2023-01-01

Vieša blokų grandinėAVAX_CCHAIN

ĮvadasColony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

