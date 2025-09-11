Daugiau apie CLOUD

Cloud kaina(CLOUD)

$0.09202
+0.64%1D
Cloud (CLOUD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:11:34(UTC+8)

Cloud (CLOUD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0881
24 val. žemiausia
$ 0.09314
24 val. aukščiausia

$ 0.0881
$ 0.09314
$ 0.6255637778694625
$ 0.0642743829016567
+0.22%

+0.64%

+6.96%

+6.96%

Cloud (CLOUD) realiojo laiko kaina yra $ 0.09202. Per pastarąsias 24 valandas CLOUD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0881 iki aukščiausios $ 0.09314 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLOUD kaina yra $ 0.6255637778694625, o žemiausia – $ 0.0642743829016567.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLOUD per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – +0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cloud (CLOUD) rinkos informacija

No.3598

$ 0.00
$ 64.60K
$ 92.02M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

SOL

Dabartinė Cloud rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.60K. CLOUD apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 92.02M

Cloud (CLOUD) kainos istorija USD

Stebėkite Cloud kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0005852+0.64%
30 dienų$ +0.01203+15.03%
60 dienų$ +0.00957+11.60%
90 dienų$ -0.04279-31.75%
Cloud kainos pokytis šiandien

Šiandien CLOUD užfiksuotas $ +0.0005852 (+0.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Cloud 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01203 (+15.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Cloud 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLOUD rodiklis pasikeitė $ +0.00957 (+11.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Cloud 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.04279 (-31.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cloud (CLOUD) pokyčius?

Peržiūrėkite Cloud kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Cloud (CLOUD)

Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

Cloud galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cloud investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CLOUDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cloud mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cloud, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Cloud kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cloud (CLOUD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cloud (CLOUD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cloud prognozes.

Peržiūrėkite Cloud kainos prognozę dabar!

Cloud (CLOUD) Tokenomika

Supratimas apie Cloud (CLOUD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLOUDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Cloud (CLOUD)

Ieškote, kaip nusipirkti Cloud? Viskas paprasta ir patogu! Cloud lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CLOUD į vietos valiutas

1 Cloud(CLOUD) į VND
2,421.5063
1 Cloud(CLOUD) į AUD
A$0.1389502
1 Cloud(CLOUD) į GBP
0.0671746
1 Cloud(CLOUD) į EUR
0.078217
1 Cloud(CLOUD) į USD
$0.09202
1 Cloud(CLOUD) į MYR
RM0.3883244
1 Cloud(CLOUD) į TRY
3.7995058
1 Cloud(CLOUD) į JPY
¥13.52694
1 Cloud(CLOUD) į ARS
ARS$131.08249
1 Cloud(CLOUD) į RUB
7.844705
1 Cloud(CLOUD) į INR
8.120765
1 Cloud(CLOUD) į IDR
Rp1,508.5243488
1 Cloud(CLOUD) į KRW
128.160855
1 Cloud(CLOUD) į PHP
5.2644642
1 Cloud(CLOUD) į EGP
￡E.4.430763
1 Cloud(CLOUD) į BRL
R$0.496908
1 Cloud(CLOUD) į CAD
C$0.1269876
1 Cloud(CLOUD) į BDT
11.208036
1 Cloud(CLOUD) į NGN
138.7928458
1 Cloud(CLOUD) į COP
$360.8619512
1 Cloud(CLOUD) į ZAR
R.1.61035
1 Cloud(CLOUD) į UAH
3.7985856
1 Cloud(CLOUD) į VES
Bs14.35512
1 Cloud(CLOUD) į CLP
$88.43122
1 Cloud(CLOUD) į PKR
Rs26.1346002
1 Cloud(CLOUD) į KZT
49.6061416
1 Cloud(CLOUD) į THB
฿2.926236
1 Cloud(CLOUD) į TWD
NT$2.7891262
1 Cloud(CLOUD) į AED
د.إ0.3377134
1 Cloud(CLOUD) į CHF
Fr0.0726958
1 Cloud(CLOUD) į HKD
HK$0.7159156
1 Cloud(CLOUD) į AMD
֏35.1617622
1 Cloud(CLOUD) į MAD
.د.م0.8309406
1 Cloud(CLOUD) į MXN
$1.7124922
1 Cloud(CLOUD) į SAR
ريال0.345075
1 Cloud(CLOUD) į PLN
0.3349528
1 Cloud(CLOUD) į RON
лв0.3984466
1 Cloud(CLOUD) į SEK
kr0.860387
1 Cloud(CLOUD) į BGN
лв0.1536734
1 Cloud(CLOUD) į HUF
Ft30.9518472
1 Cloud(CLOUD) į CZK
1.9204574
1 Cloud(CLOUD) į KWD
د.ك0.0280661
1 Cloud(CLOUD) į ILS
0.3055064
1 Cloud(CLOUD) į AOA
Kz83.8826714
1 Cloud(CLOUD) į BHD
.د.ب0.03469154
1 Cloud(CLOUD) į BMD
$0.09202
1 Cloud(CLOUD) į DKK
kr0.5870876
1 Cloud(CLOUD) į HNL
L2.4118442
1 Cloud(CLOUD) į MUR
4.1924312
1 Cloud(CLOUD) į NAD
$1.6177116
1 Cloud(CLOUD) į NOK
kr0.9146788
1 Cloud(CLOUD) į NZD
$0.1545936
1 Cloud(CLOUD) į PAB
B/.0.09202
1 Cloud(CLOUD) į PGK
K0.3901648
1 Cloud(CLOUD) į QAR
ر.ق0.3349528
1 Cloud(CLOUD) į RSD
дин.9.2194838

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cloud

Kiek Cloud(CLOUD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLOUD kaina USD valiuta yra 0.09202USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLOUD į USD kaina?
Dabartinė CLOUD kaina USD valiuta yra $ 0.09202. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cloud rinkos kapitalizacija?
CLOUD rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLOUD apyvartoje?
CLOUD apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLOUD kaina?
CLOUD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6255637778694625USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLOUD kaina?
CLOUD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0642743829016567USD.
Kokia yra CLOUD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLOUD yra $ 64.60KUSD.
Ar CLOUD kaina šiais metais kils?
CLOUD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLOUD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:11:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

