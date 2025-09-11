Clashub (CLASHUB) realiojo laiko kaina yra $ 0.00108. Per pastarąsias 24 valandas CLASHUB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001061 iki aukščiausios $ 0.001084 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLASHUB kaina yra $ 0.026975612460007094, o žemiausia – $ 0.000536016054711468.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLASHUB per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Clashub (CLASHUB) rinkos informacija
No.2479
$ 489.41K
$ 75.85K
$ 972.00K
453.16M
900,000,000
900,000,000
50.35%
BSC
Dabartinė Clashub rinkos kapitalizacija yra $ 489.41K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 75.85K. CLASHUB apyvartoje yra 453.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 900000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 972.00K
Clashub (CLASHUB) kainos istorija USD
Stebėkite Clashub kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000291
+0.27%
30 dienų
$ +0.00007
+6.93%
60 dienų
$ -0.000076
-6.58%
90 dienų
$ +0.0004
+58.82%
Clashub kainos pokytis šiandien
Šiandien CLASHUB užfiksuotas $ +0.00000291 (+0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Clashub 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00007 (+6.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Clashub 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLASHUB rodiklis pasikeitė $ -0.000076 (-6.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Clashub 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0004 (+58.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Clashub (CLASHUB) pokyčius?
Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens.
Clashub kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Clashub (CLASHUB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Clashub (CLASHUB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Clashub prognozes.
Supratimas apie Clashub (CLASHUB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLASHUBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Clashub (CLASHUB)
