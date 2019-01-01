Clashub (CLASHUB) Tokenomika

Clashub (CLASHUB) Informacija

Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens.

Oficiali svetainė:
https://clashub.io/
Baltoji knyga:
https://clashub.gitbook.io/clashub-whitepaper
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x8dc0f602696de3ff03b37e19a172e5080f049c15

Clashub (CLASHUB) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Clashub (CLASHUB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
Bendra pasiūla:
Cirkuliacinis tiekimas:
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Visų laikų rekordas:
Visų laikų minimumas:
Dabartinė kaina:
Clashub (CLASHUB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Clashub (CLASHUB) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CLASHUB tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CLASHUB tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CLASHUB tokenomiką, galite peržiūrėti CLASHUB tokeno kainą realiuoju laiku!

Clashub (CLASHUB) Kainų istorija

CLASHUB kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

CLASHUB kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CLASHUB? Mūsų CLASHUB kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.