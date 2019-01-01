Manchester City Fan (CITY) Tokenomika

Manchester City Fan (CITY) Informacija

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

Oficiali svetainė:
https://www.socios.com
Blokų naršyklė:
https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79

Manchester City Fan (CITY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Manchester City Fan (CITY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 11.97M
$ 11.97M$ 11.97M
Bendra pasiūla:
$ 19.74M
$ 19.74M$ 19.74M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 11.14M
$ 11.14M$ 11.14M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 21.21M
$ 21.21M$ 21.21M
Visų laikų rekordas:
$ 7.813
$ 7.813$ 7.813
Visų laikų minimumas:
$ 0.8026910991831949
$ 0.8026910991831949$ 0.8026910991831949
Dabartinė kaina:
$ 1.0746
$ 1.0746$ 1.0746

Manchester City Fan (CITY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Manchester City Fan (CITY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CITY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CITY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CITY tokenomiką, galite peržiūrėti CITY tokeno kainą realiuoju laiku!

