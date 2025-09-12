Chis AI (CHISAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Chis AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CHISAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Chis AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Chis AI kainos prognozė
$0.23875
+3.05%
USD
Faktinis
Prognozė
Chis AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Chis AI (CHISAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Chis AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.23875 prekybos kainą 2025 m.

Chis AI (CHISAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Chis AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.250687 prekybos kainą 2026 m.

Chis AI (CHISAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CHISAI ateities kaina yra $ 0.263221 su 10.25% augimo norma.

Chis AI (CHISAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CHISAI ateities kaina yra $ 0.276382 su 15.76% augimo norma.

Chis AI (CHISAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CHISAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.290202, o augimo norma – 21.55%.

Chis AI (CHISAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CHISAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.304712, o augimo norma – 27.63%.

Chis AI (CHISAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Chis AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.496344 prekybos kainą.

Chis AI (CHISAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Chis AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.808492 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.23875
    0.00%
  • 2026
    $ 0.250687
    5.00%
  • 2027
    $ 0.263221
    10.25%
  • 2028
    $ 0.276382
    15.76%
  • 2029
    $ 0.290202
    21.55%
  • 2030
    $ 0.304712
    27.63%
  • 2031
    $ 0.319947
    34.01%
  • 2032
    $ 0.335945
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.352742
    47.75%
  • 2034
    $ 0.370379
    55.13%
  • 2035
    $ 0.388898
    62.89%
  • 2036
    $ 0.408343
    71.03%
  • 2037
    $ 0.428760
    79.59%
  • 2038
    $ 0.450198
    88.56%
  • 2039
    $ 0.472708
    97.99%
  • 2040
    $ 0.496344
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Chis AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.23875
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.238782
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.238978
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.239731
    0.41%
Chis AI (CHISAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CHISAI kaina yra $0.23875. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Chis AI (CHISAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CHISAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.238782. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Chis AI (CHISAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CHISAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.238978. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Chis AI (CHISAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CHISAI kaina yra $0.239731. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Chis AI kainų statistika

$ 0.23875
--
--
$ 654.63K
Naujausia CHISAI kaina yra $ 0.23875. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.05%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 654.63K.
Be to, CHISAI turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Chis AI (CHISAI)

Bandote įsigyti CHISAI? Dabar galite CHISAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Chis AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CHISAI dabar

Chis AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Chis AI, dabartinė Chis AI kaina yra 0.23875USD. Apyvartinė Chis AI (CHISAI) pasiūla yra 0.00 CHISAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000840
    $ 0.26004
    $ 0.22767
  • 7 dienos
    -0.04%
    $ -0.012040
    $ 0.26004
    $ 0.22767
  • 30 dienų
    0.42%
    $ 0.0708
    $ 0.26873
    $ 0.15509
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Chis AI kaina pasikeitė $-0.000840, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Chis AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.26004 ir žemiausia $0.22767. Kainos pokytis buvo -0.04%. Ši naujausia tendencija parodo CHISAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Chis AI įvyko 0.42%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.0708 vertę. Tai rodo, kad CHISAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Chis AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CHISAI kainų istoriją

Kaip veikia Chis AI (CHISAI) kainų prognozės modulis?

Chis AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CHISAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Chis AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CHISAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Chis AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CHISAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CHISAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Chis AI potencialą.

Kodėl CHISAI kainų prognozė yra svarbi?

CHISAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CHISAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, CHISAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CHISAI kainų prognozė?
Remiantis Chis AI (CHISAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CHISAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CHISAI 2026 m.?
1 vieneto Chis AI (CHISAI) kaina šiandien yra $0.23875. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CHISAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CHISAI kaina 2027 m.?
Chis AI (CHISAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CHISAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CHISAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chis AI (CHISAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CHISAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chis AI (CHISAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CHISAI 2030 m.?
1 vieneto Chis AI (CHISAI) kaina šiandien yra $0.23875. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CHISAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CHISAI kainų prognozė 2040 metams?
Chis AI (CHISAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CHISAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.