ChangeX (CHANGE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00194169. Per pastarąsias 24 valandas CHANGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00188602 iki aukščiausios $ 0.0020211 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHANGE kaina yra $ 0.1231265351985587, o žemiausia – $ 0.001889329686758301.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHANGE per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – +0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ChangeX (CHANGE) rinkos informacija
No.7113
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 24.72K
$ 24.72K$ 24.72K
$ 825.22K
$ 825.22K$ 825.22K
0.00
0.00 0.00
425,000,000
425,000,000 425,000,000
399,834,838.425489
399,834,838.425489 399,834,838.425489
0.00%
ETH
Dabartinė ChangeX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.72K. CHANGE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 399834838.425489. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 825.22K
ChangeX (CHANGE) kainos istorija USD
Stebėkite ChangeX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000073505
+0.38%
30 dienų
$ -0.00055277
-22.16%
60 dienų
$ -0.0001538
-7.34%
90 dienų
$ -0.00037347
-16.14%
ChangeX kainos pokytis šiandien
Šiandien CHANGE užfiksuotas $ +0.0000073505 (+0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ChangeX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00055277 (-22.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ChangeX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHANGE rodiklis pasikeitė $ -0.0001538 (-7.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ChangeX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00037347 (-16.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ChangeX (CHANGE) pokyčius?
ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account.
ChangeX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ChangeX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ChangeX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ChangeX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ChangeX (CHANGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ChangeX (CHANGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ChangeX prognozes.
Supratimas apie ChangeX (CHANGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHANGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ChangeX (CHANGE)
Ieškote, kaip nusipirkti ChangeX? Viskas paprasta ir patogu! ChangeX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.