ChangeX (CHANGE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ChangeX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CHANGE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ChangeX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ChangeX kainos prognozė
$0.00195506
-0.34%
USD
Faktinis
Prognozė
ChangeX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ChangeX (CHANGE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ChangeX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001955 prekybos kainą 2025 m.

ChangeX (CHANGE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ChangeX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002052 prekybos kainą 2026 m.

ChangeX (CHANGE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CHANGE ateities kaina yra $ 0.002155 su 10.25% augimo norma.

ChangeX (CHANGE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CHANGE ateities kaina yra $ 0.002263 su 15.76% augimo norma.

ChangeX (CHANGE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CHANGE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002376, o augimo norma – 21.55%.

ChangeX (CHANGE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CHANGE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002495, o augimo norma – 27.63%.

ChangeX (CHANGE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ChangeX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004064 prekybos kainą.

ChangeX (CHANGE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ChangeX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006620 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001955
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002052
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002155
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002263
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002376
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002495
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002619
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002750
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002888
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003032
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003184
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003343
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003511
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003686
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003870
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004064
    107.89%
Trumpalaikės ChangeX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001955
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001955
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001956
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001963
    0.41%
ChangeX (CHANGE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CHANGE kaina yra $0.001955. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ChangeX (CHANGE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CHANGE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001955. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ChangeX (CHANGE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CHANGE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001956. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ChangeX (CHANGE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CHANGE kaina yra $0.001963. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ChangeX kainų statistika

$ 0.00195506
-0.33%

$ 0.00
0.00
$ 18.73K
--

Naujausia CHANGE kaina yra $ 0.00195506. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.34%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 18.73K.
Be to, CHANGE turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti ChangeX (CHANGE)

Bandote įsigyti CHANGE? Dabar galite CHANGE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti ChangeX ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CHANGE dabar

ChangeX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ChangeX, dabartinė ChangeX kaina yra 0.001963USD. Apyvartinė ChangeX (CHANGE) pasiūla yra 0.00 CHANGE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000004
    $ 0.002011
    $ 0.001926
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000019
    $ 0.002129
    $ 0.001875
  • 30 dienų
    -0.21%
    $ -0.000537
    $ 0.002526
    $ 0.001875
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ChangeX kaina pasikeitė $0.000004, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ChangeX buvo prekiaujama aukščiausia $0.002129 ir žemiausia $0.001875. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo CHANGE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ChangeX įvyko -0.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000537 vertę. Tai rodo, kad CHANGE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą ChangeX kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CHANGE kainų istoriją

Kaip veikia ChangeX (CHANGE) kainų prognozės modulis?

ChangeX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CHANGE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ChangeX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CHANGE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ChangeX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CHANGE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CHANGE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ChangeX potencialą.

Kodėl CHANGE kainų prognozė yra svarbi?

CHANGE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CHANGE dabar?
Pagal jūsų prognozes, CHANGE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CHANGE kainų prognozė?
Remiantis ChangeX (CHANGE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CHANGE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CHANGE 2026 m.?
1 vieneto ChangeX (CHANGE) kaina šiandien yra $0.001955. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CHANGE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CHANGE kaina 2027 m.?
ChangeX (CHANGE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CHANGE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CHANGE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ChangeX (CHANGE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CHANGE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ChangeX (CHANGE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CHANGE 2030 m.?
1 vieneto ChangeX (CHANGE) kaina šiandien yra $0.001955. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CHANGE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CHANGE kainų prognozė 2040 metams?
ChangeX (CHANGE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CHANGE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.