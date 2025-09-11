Daugiau apie CETUS

CETUS kaina(CETUS)

1 CETUS į USD – tiesioginė kaina:

$0.09357
$0.09357
-2.30%1D
CETUS (CETUS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:58:31(UTC+8)

CETUS (CETUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.09256
$ 0.09256
24 val. žemiausia
$ 0.09709
$ 0.09709
24 val. aukščiausia

$ 0.09256
$ 0.09256

$ 0.09709
$ 0.09709

$ 0.4923777683386451
$ 0.4923777683386451

$ 0.02679612372711401
$ 0.02679612372711401

-0.70%

-2.30%

+6.19%

+6.19%

CETUS (CETUS) realiojo laiko kaina yra $ 0.09363. Per pastarąsias 24 valandas CETUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09256 iki aukščiausios $ 0.09709 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CETUS kaina yra $ 0.4923777683386451, o žemiausia – $ 0.02679612372711401.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CETUS per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – -2.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CETUS (CETUS) rinkos informacija

No.447

$ 79.25M
$ 79.25M

$ 1.13M
$ 1.13M

$ 93.63M
$ 93.63M

846.38M
846.38M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

84.63%

Dabartinė CETUS rinkos kapitalizacija yra $ 79.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.13M. CETUS apyvartoje yra 846.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 93.63M

CETUS (CETUS) kainos istorija USD

Stebėkite CETUS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0022028-2.30%
30 dienų$ -0.01152-10.96%
60 dienų$ -0.01251-11.79%
90 dienų$ -0.00507-5.14%
CETUS kainos pokytis šiandien

Šiandien CETUS užfiksuotas $ -0.0022028 (-2.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CETUS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01152 (-10.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CETUS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CETUS rodiklis pasikeitė $ -0.01251 (-11.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CETUS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00507 (-5.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CETUS (CETUS) pokyčius?

Peržiūrėkite CETUS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CETUS (CETUS)

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

CETUS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CETUS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CETUSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CETUS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CETUS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CETUS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CETUS (CETUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CETUS (CETUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CETUS prognozes.

Peržiūrėkite CETUS kainos prognozę dabar!

CETUS (CETUS) Tokenomika

Supratimas apie CETUS (CETUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CETUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CETUS (CETUS)

Ieškote, kaip nusipirkti CETUS? Viskas paprasta ir patogu! CETUS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CETUS į vietos valiutas

1 CETUS(CETUS) į VND
2,463.87345
1 CETUS(CETUS) į AUD
A$0.1413813
1 CETUS(CETUS) į GBP
0.0683499
1 CETUS(CETUS) į EUR
0.0795855
1 CETUS(CETUS) į USD
$0.09363
1 CETUS(CETUS) į MYR
RM0.3951186
1 CETUS(CETUS) į TRY
3.8641101
1 CETUS(CETUS) į JPY
¥13.76361
1 CETUS(CETUS) į ARS
ARS$133.375935
1 CETUS(CETUS) į RUB
7.911735
1 CETUS(CETUS) į INR
8.2609749
1 CETUS(CETUS) į IDR
Rp1,534.9177872
1 CETUS(CETUS) į KRW
130.2224766
1 CETUS(CETUS) į PHP
5.3575086
1 CETUS(CETUS) į EGP
￡E.4.5092208
1 CETUS(CETUS) į BRL
R$0.505602
1 CETUS(CETUS) į CAD
C$0.1292094
1 CETUS(CETUS) į BDT
11.404134
1 CETUS(CETUS) į NGN
141.2211927
1 CETUS(CETUS) į COP
$367.1756628
1 CETUS(CETUS) į ZAR
R.1.638525
1 CETUS(CETUS) į UAH
3.8650464
1 CETUS(CETUS) į VES
Bs14.60628
1 CETUS(CETUS) į CLP
$89.97843
1 CETUS(CETUS) į PKR
Rs26.5918563
1 CETUS(CETUS) į KZT
50.4740604
1 CETUS(CETUS) į THB
฿2.9746251
1 CETUS(CETUS) į TWD
NT$2.8416705
1 CETUS(CETUS) į AED
د.إ0.3436221
1 CETUS(CETUS) į CHF
Fr0.0739677
1 CETUS(CETUS) į HKD
HK$0.7284414
1 CETUS(CETUS) į AMD
֏35.7769593
1 CETUS(CETUS) į MAD
.د.م0.8454789
1 CETUS(CETUS) į MXN
$1.741518
1 CETUS(CETUS) į SAR
ريال0.3511125
1 CETUS(CETUS) į PLN
0.3408132
1 CETUS(CETUS) į RON
лв0.4054179
1 CETUS(CETUS) į SEK
kr0.8754405
1 CETUS(CETUS) į BGN
лв0.1563621
1 CETUS(CETUS) į HUF
Ft31.4718519
1 CETUS(CETUS) į CZK
1.9531218
1 CETUS(CETUS) į KWD
د.ك0.02855715
1 CETUS(CETUS) į ILS
0.3117879
1 CETUS(CETUS) į AOA
Kz85.3502991
1 CETUS(CETUS) į BHD
.د.ب0.03529851
1 CETUS(CETUS) į BMD
$0.09363
1 CETUS(CETUS) į DKK
kr0.5973594
1 CETUS(CETUS) į HNL
L2.4540423
1 CETUS(CETUS) į MUR
4.2657828
1 CETUS(CETUS) į NAD
$1.6460154
1 CETUS(CETUS) į NOK
kr0.9297459
1 CETUS(CETUS) į NZD
$0.1572984
1 CETUS(CETUS) į PAB
B/.0.09363
1 CETUS(CETUS) į PGK
K0.3969912
1 CETUS(CETUS) į QAR
ر.ق0.3408132
1 CETUS(CETUS) į RSD
дин.9.3779808

Išsamesnei CETUS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali CETUS svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CETUS

Kiek CETUS(CETUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CETUS kaina USD valiuta yra 0.09363USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CETUS į USD kaina?
Dabartinė CETUS kaina USD valiuta yra $ 0.09363. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CETUS rinkos kapitalizacija?
CETUS rinkos kapitalizacija yra $ 79.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CETUS apyvartoje?
CETUS apyvartoje yra 846.38MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CETUS kaina?
CETUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4923777683386451USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CETUS kaina?
CETUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02679612372711401USD.
Kokia yra CETUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CETUS yra $ 1.13MUSD.
Ar CETUS kaina šiais metais kils?
CETUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CETUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:58:31(UTC+8)

CETUS (CETUS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
$0.09357
