CETUS (CETUS) realiojo laiko kaina yra $ 0.09363. Per pastarąsias 24 valandas CETUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09256 iki aukščiausios $ 0.09709 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CETUS kaina yra $ 0.4923777683386451, o žemiausia – $ 0.02679612372711401.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CETUS per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – -2.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CETUS (CETUS) rinkos informacija
Dabartinė CETUS rinkos kapitalizacija yra $ 79.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.13M. CETUS apyvartoje yra 846.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 93.63M
CETUS (CETUS) kainos istorija USD
Stebėkite CETUS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0022028
-2.30%
30 dienų
$ -0.01152
-10.96%
60 dienų
$ -0.01251
-11.79%
90 dienų
$ -0.00507
-5.14%
CETUS kainos pokytis šiandien
Šiandien CETUS užfiksuotas $ -0.0022028 (-2.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CETUS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01152 (-10.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CETUS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CETUS rodiklis pasikeitė $ -0.01251 (-11.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CETUS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00507 (-5.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.
