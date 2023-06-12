CETUS

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

VardasCETUS

ReitingasNo.473

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)2.32%

Cirkuliuojantis kiekis846,376,811

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla1,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.8463%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.4923777683386451,2024-11-10

Mažiausia kaina0.02679612372711401,2023-06-12

Vieša blokų grandinėSUI

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Loading...