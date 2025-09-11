Daugiau apie CELR

Celer Network logotipas

Celer Network kaina(CELR)

1 CELR į USD – tiesioginė kaina:

$0.008415
$0.008415$0.008415
+0.85%1D
USD
Celer Network (CELR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:34:21(UTC+8)

Celer Network (CELR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.008009
$ 0.008009$ 0.008009
24 val. žemiausia
$ 0.00844
$ 0.00844$ 0.00844
24 val. aukščiausia

$ 0.008009
$ 0.008009$ 0.008009

$ 0.00844
$ 0.00844$ 0.00844

$ 0.19869033851597
$ 0.19869033851597$ 0.19869033851597

$ 0.00101410762651
$ 0.00101410762651$ 0.00101410762651

+0.19%

+0.85%

+10.08%

+10.08%

Celer Network (CELR) realiojo laiko kaina yra $ 0.008425. Per pastarąsias 24 valandas CELR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008009 iki aukščiausios $ 0.00844 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CELR kaina yra $ 0.19869033851597, o žemiausia – $ 0.00101410762651.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CELR per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – +0.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Celer Network (CELR) rinkos informacija

No.507

$ 65.74M
$ 65.74M$ 65.74M

$ 466.08K
$ 466.08K$ 466.08K

$ 84.25M
$ 84.25M$ 84.25M

7.80B
7.80B 7.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

78.03%

2019-03-19 00:00:00

$ 0.0067
$ 0.0067$ 0.0067

ETH

Dabartinė Celer Network rinkos kapitalizacija yra $ 65.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 466.08K. CELR apyvartoje yra 7.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.25M

Celer Network (CELR) kainos istorija USD

Stebėkite Celer Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00007092+0.85%
30 dienų$ +0.000626+8.02%
60 dienų$ -0.000131-1.54%
90 dienų$ +0.000718+9.31%
Celer Network kainos pokytis šiandien

Šiandien CELR užfiksuotas $ +0.00007092 (+0.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Celer Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000626 (+8.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Celer Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CELR rodiklis pasikeitė $ -0.000131 (-1.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Celer Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000718 (+9.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Celer Network (CELR) pokyčius?

Peržiūrėkite Celer Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Celer Network (CELR)

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Celer Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Celer Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CELRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Celer Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Celer Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Celer Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Celer Network (CELR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Celer Network (CELR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Celer Network prognozes.

Peržiūrėkite Celer Network kainos prognozę dabar!

Celer Network (CELR) Tokenomika

Supratimas apie Celer Network (CELR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CELRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Celer Network (CELR)

Ieškote, kaip nusipirkti Celer Network? Viskas paprasta ir patogu! Celer Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CELR į vietos valiutas

1 Celer Network(CELR) į VND
221.703875
1 Celer Network(CELR) į AUD
A$0.01272175
1 Celer Network(CELR) į GBP
0.00615025
1 Celer Network(CELR) į EUR
0.00716125
1 Celer Network(CELR) į USD
$0.008425
1 Celer Network(CELR) į MYR
RM0.0355535
1 Celer Network(CELR) į TRY
0.347784
1 Celer Network(CELR) į JPY
¥1.238475
1 Celer Network(CELR) į ARS
ARS$12.0014125
1 Celer Network(CELR) į RUB
0.71182825
1 Celer Network(CELR) į INR
0.74232675
1 Celer Network(CELR) į IDR
Rp138.114732
1 Celer Network(CELR) į KRW
11.701314
1 Celer Network(CELR) į PHP
0.4820785
1 Celer Network(CELR) į EGP
￡E.0.40515825
1 Celer Network(CELR) į BRL
R$0.045495
1 Celer Network(CELR) į CAD
C$0.0116265
1 Celer Network(CELR) į BDT
1.026165
1 Celer Network(CELR) į NGN
12.72655225
1 Celer Network(CELR) į COP
$33.039143
1 Celer Network(CELR) į ZAR
R.0.14735325
1 Celer Network(CELR) į UAH
0.347784
1 Celer Network(CELR) į VES
Bs1.3143
1 Celer Network(CELR) į CLP
$8.096425
1 Celer Network(CELR) į PKR
Rs2.39278425
1 Celer Network(CELR) į KZT
4.541749
1 Celer Network(CELR) į THB
฿0.26766225
1 Celer Network(CELR) į TWD
NT$0.25519325
1 Celer Network(CELR) į AED
د.إ0.03091975
1 Celer Network(CELR) į CHF
Fr0.00665575
1 Celer Network(CELR) į HKD
HK$0.0655465
1 Celer Network(CELR) į AMD
֏3.21927675
1 Celer Network(CELR) į MAD
.د.م0.07607775
1 Celer Network(CELR) į MXN
$0.15662075
1 Celer Network(CELR) į SAR
ريال0.03159375
1 Celer Network(CELR) į PLN
0.030667
1 Celer Network(CELR) į RON
лв0.0365645
1 Celer Network(CELR) į SEK
kr0.07877375
1 Celer Network(CELR) į BGN
лв0.01406975
1 Celer Network(CELR) į HUF
Ft2.83189525
1 Celer Network(CELR) į CZK
0.1757455
1 Celer Network(CELR) į KWD
د.ك0.002569625
1 Celer Network(CELR) į ILS
0.027971
1 Celer Network(CELR) į AOA
Kz7.70811675
1 Celer Network(CELR) į BHD
.د.ب0.003176225
1 Celer Network(CELR) į BMD
$0.008425
1 Celer Network(CELR) į DKK
kr0.0537515
1 Celer Network(CELR) į HNL
L0.22081925
1 Celer Network(CELR) į MUR
0.3833375
1 Celer Network(CELR) į NAD
$0.1481115
1 Celer Network(CELR) į NOK
kr0.08366025
1 Celer Network(CELR) į NZD
$0.014154
1 Celer Network(CELR) į PAB
B/.0.008425
1 Celer Network(CELR) į PGK
K0.035722
1 Celer Network(CELR) į QAR
ر.ق0.030667
1 Celer Network(CELR) į RSD
дин.0.8440165

Celer Network išteklius

Išsamesnei Celer Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Celer Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Celer Network

Kiek Celer Network(CELR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CELR kaina USD valiuta yra 0.008425USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CELR į USD kaina?
Dabartinė CELR kaina USD valiuta yra $ 0.008425. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Celer Network rinkos kapitalizacija?
CELR rinkos kapitalizacija yra $ 65.74MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CELR apyvartoje?
CELR apyvartoje yra 7.80BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CELR kaina?
CELR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.19869033851597USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CELR kaina?
CELR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00101410762651USD.
Kokia yra CELR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CELR yra $ 466.08KUSD.
Ar CELR kaina šiais metais kils?
CELR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CELR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
