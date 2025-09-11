Celer Network (CELR) realiojo laiko kaina yra $ 0.008425. Per pastarąsias 24 valandas CELR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008009 iki aukščiausios $ 0.00844 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CELR kaina yra $ 0.19869033851597, o žemiausia – $ 0.00101410762651.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CELR per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – +0.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Celer Network (CELR) rinkos informacija
Dabartinė Celer Network rinkos kapitalizacija yra $ 65.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 466.08K. CELR apyvartoje yra 7.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.25M
Celer Network (CELR) kainos istorija USD
Stebėkite Celer Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00007092
+0.85%
30 dienų
$ +0.000626
+8.02%
60 dienų
$ -0.000131
-1.54%
90 dienų
$ +0.000718
+9.31%
Celer Network kainos pokytis šiandien
Šiandien CELR užfiksuotas $ +0.00007092 (+0.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Celer Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000626 (+8.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Celer Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CELR rodiklis pasikeitė $ -0.000131 (-1.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Celer Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000718 (+9.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Celer Network (CELR) pokyčius?
Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.
Celer Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Celer Network (CELR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Celer Network (CELR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Celer Network prognozes.
Supratimas apie Celer Network (CELR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CELRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Celer Network (CELR)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.