Celer Network (CELR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Celer Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CELR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Celer Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Celer Network kainos prognozė
$0.008354
$0.008354$0.008354
+2.33%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:43:31(UTC+8)

Celer Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Celer Network (CELR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Celer Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008354 prekybos kainą 2025 m.

Celer Network (CELR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Celer Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008771 prekybos kainą 2026 m.

Celer Network (CELR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CELR ateities kaina yra $ 0.009210 su 10.25% augimo norma.

Celer Network (CELR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CELR ateities kaina yra $ 0.009670 su 15.76% augimo norma.

Celer Network (CELR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CELR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010154, o augimo norma – 21.55%.

Celer Network (CELR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CELR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010662, o augimo norma – 27.63%.

Celer Network (CELR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Celer Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.017367 prekybos kainą.

Celer Network (CELR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Celer Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.028289 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008354
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008771
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009210
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009670
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010154
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010662
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011195
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011754
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.012342
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012959
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013607
    62.89%
  • 2036
    $ 0.014288
    71.03%
  • 2037
    $ 0.015002
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015752
    88.56%
  • 2039
    $ 0.016540
    97.99%
  • 2040
    $ 0.017367
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Celer Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.008354
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008355
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008362
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008388
    0.41%
Celer Network (CELR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CELR kaina yra $0.008354. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Celer Network (CELR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CELR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008355. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Celer Network (CELR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CELR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008362. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Celer Network (CELR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CELR kaina yra $0.008388. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Celer Network kainų statistika

$ 0.008354
$ 0.008354$ 0.008354

+2.33%

$ 65.17M
$ 65.17M$ 65.17M

7.80B
7.80B 7.80B

$ 401.37K
$ 401.37K$ 401.37K

--

Naujausia CELR kaina yra $ 0.008354. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.33%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 401.37K.
Be to, CELR turi 7.80B apyvartą ir $ 65.17M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Celer Network (CELR)

Bandote įsigyti CELR? Dabar galite CELR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Celer Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CELR dabar

Celer Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Celer Network, dabartinė Celer Network kaina yra 0.008351USD. Apyvartinė Celer Network (CELR) pasiūla yra 0.00 CELR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $65.17M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000113
    $ 0.008466
    $ 0.008094
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.000597
    $ 0.008597
    $ 0.007471
  • 30 dienų
    -0.02%
    $ -0.000188
    $ 0.00966
    $ 0.007164
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Celer Network kaina pasikeitė $-0.000113, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Celer Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.008597 ir žemiausia $0.007471. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo CELR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Celer Network įvyko -0.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000188 vertę. Tai rodo, kad CELR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Celer Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CELR kainų istoriją

Kaip veikia Celer Network (CELR) kainų prognozės modulis?

Celer Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CELR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Celer Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CELR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Celer Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CELR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CELR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Celer Network potencialą.

Kodėl CELR kainų prognozė yra svarbi?

CELR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CELR dabar?
Pagal jūsų prognozes, CELR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CELR kainų prognozė?
Remiantis Celer Network (CELR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CELR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CELR 2026 m.?
1 vieneto Celer Network (CELR) kaina šiandien yra $0.008354. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CELR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CELR kaina 2027 m.?
Celer Network (CELR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CELR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CELR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Celer Network (CELR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CELR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Celer Network (CELR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CELR 2030 m.?
1 vieneto Celer Network (CELR) kaina šiandien yra $0.008354. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CELR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CELR kainų prognozė 2040 metams?
Celer Network (CELR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CELR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.