Concordium (CCD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00511. Per pastarąsias 24 valandas CCD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005002 iki aukščiausios $ 0.005786 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CCD kaina yra $ 0.08744871982689628, o žemiausia – $ 0.002569331689533657.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CCD per pastarąją valandą pasikeitė +1.69%, per 24 valandas – -10.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Concordium (CCD) rinkos informacija
No.522
$ 59.53M
$ 59.53M$ 59.53M
$ 150.26K
$ 150.26K$ 150.26K
$ 71.98M
$ 71.98M$ 71.98M
11.65B
11.65B 11.65B
14,086,301,247.270569
14,086,301,247.270569 14,086,301,247.270569
CCD
Dabartinė Concordium rinkos kapitalizacija yra $ 59.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 150.26K. CCD apyvartoje yra 11.65B vienetų, o bendras kiekis siekia 14086301247.270569. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 71.98M
Concordium (CCD) kainos istorija USD
Stebėkite Concordium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00061846
-10.80%
30 dienų
$ -0.000612
-10.70%
60 dienų
$ +0.000755
+17.33%
90 dienų
$ +0.001468
+40.30%
Concordium kainos pokytis šiandien
Šiandien CCD užfiksuotas $ -0.00061846 (-10.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Concordium 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000612 (-10.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Concordium 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CCD rodiklis pasikeitė $ +0.000755 (+17.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Concordium 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001468 (+40.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Concordium (CCD) pokyčius?
Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance.
Concordium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Concordium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CCDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Concordium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Concordium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Concordium kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Concordium (CCD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Concordium (CCD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Concordium prognozes.
Supratimas apie Concordium (CCD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CCDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Concordium (CCD)
Ieškote, kaip nusipirkti Concordium? Viskas paprasta ir patogu! Concordium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.