Catcoin (CATCOIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000000121. Per pastarąsias 24 valandas CATCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000000115 iki aukščiausios $ 0.00000000012243 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CATCOIN kaina yra $ 0.000000001736138659, o žemiausia – $ 0.00000000000011624.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CATCOIN per pastarąją valandą pasikeitė +1.66%, per 24 valandas – -0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Catcoin (CATCOIN) rinkos informacija
No.1378
$ 6.05M
$ 6.05M$ 6.05M
$ 8.51K
$ 8.51K$ 8.51K
$ 6.05M
$ 6.05M$ 6.05M
50,000.00T
50,000.00T 50,000.00T
50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000
100.00%
BSC
Dabartinė Catcoin rinkos kapitalizacija yra $ 6.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.51K. CATCOIN apyvartoje yra 50,000.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.05M
Catcoin (CATCOIN) kainos istorija USD
Stebėkite Catcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000000009144
-0.75%
30 dienų
$ -0.00000000004214
-25.84%
60 dienų
$ +0.0000000000439
+56.93%
90 dienų
$ +0.00000000003899
+47.54%
Catcoin kainos pokytis šiandien
Šiandien CATCOIN užfiksuotas $ -0.0000000000009144 (-0.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Catcoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000000004214 (-25.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Catcoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CATCOIN rodiklis pasikeitė $ +0.0000000000439 (+56.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Catcoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000000003899 (+47.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way.
Catcoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Catcoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Catcoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Catcoin (CATCOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Catcoin (CATCOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Catcoin prognozes.
Supratimas apie Catcoin (CATCOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CATCOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Catcoin (CATCOIN)
Ieškote, kaip nusipirkti Catcoin? Viskas paprasta ir patogu!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.