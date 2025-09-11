SEDA (SEDA) realiojo laiko kaina yra $ 0.03707. Per pastarąsias 24 valandas SEDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03064 iki aukščiausios $ 0.0589 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SEDA kaina yra $ 423.6508177678019, o žemiausia – $ 0.02137232710306968.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SEDA per pastarąją valandą pasikeitė +2.57%, per 24 valandas – -36.91%, o per pastarąsias 7 dienas – -37.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SEDA (SEDA) rinkos informacija
Dabartinė SEDA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 945.06K. SEDA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1010563060.784971. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.46M
SEDA (SEDA) kainos istorija USD
Stebėkite SEDA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0216873
-36.91%
30 dienų
$ -0.0283
-43.30%
60 dienų
$ -0.01271
-25.54%
90 dienų
$ +0.0057
+18.17%
SEDA kainos pokytis šiandien
Šiandien SEDA užfiksuotas $ -0.0216873 (-36.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SEDA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0283 (-43.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SEDA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SEDA rodiklis pasikeitė $ -0.01271 (-25.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SEDA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0057 (+18.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SEDA (SEDA) pokyčius?
SEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks.
SEDA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SEDA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SEDA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SEDA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SEDA (SEDA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SEDA (SEDA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SEDA prognozes.
Supratimas apie SEDA (SEDA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SEDAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SEDA (SEDA)
Ieškote, kaip nusipirkti SEDA? Viskas paprasta ir patogu! SEDA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.