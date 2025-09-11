Carnomaly (CARR) realiojo laiko kaina yra $ 0.001333. Per pastarąsias 24 valandas CARR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001304 iki aukščiausios $ 0.001371 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CARR kaina yra $ 0.00729951538592808, o žemiausia – $ 0.000106941883725881.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CARR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Carnomaly (CARR) rinkos informacija
No.1982
$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M
$ 2.05K
$ 2.05K$ 2.05K
$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M
1.61B
1.61B 1.61B
1,750,000,000
1,750,000,000 1,750,000,000
1,750,000,000
1,750,000,000 1,750,000,000
91.88%
MATIC
Dabartinė Carnomaly rinkos kapitalizacija yra $ 2.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.05K. CARR apyvartoje yra 1.61B vienetų, o bendras kiekis siekia 1750000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.33M
Carnomaly (CARR) kainos istorija USD
Stebėkite Carnomaly kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00002596
-1.91%
30 dienų
$ -0.000381
-22.23%
60 dienų
$ +0.000423
+46.48%
90 dienų
$ +0.000005
+0.37%
Carnomaly kainos pokytis šiandien
Šiandien CARR užfiksuotas $ -0.00002596 (-1.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Carnomaly 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000381 (-22.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Carnomaly 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CARR rodiklis pasikeitė $ +0.000423 (+46.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Carnomaly 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000005 (+0.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Carnomaly (CARR) pokyčius?
The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".
Carnomaly galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Carnomaly investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CARRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Carnomaly mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Carnomaly, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Carnomaly kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Carnomaly (CARR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Carnomaly (CARR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Carnomaly prognozes.
Supratimas apie Carnomaly (CARR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CARRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Carnomaly (CARR)
Ieškote, kaip nusipirkti Carnomaly? Viskas paprasta ir patogu! Carnomaly lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.