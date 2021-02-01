Carnomaly (CARR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCarnomaly (CARR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Carnomaly (CARR) Informacija

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

Oficiali svetainė:
https://carnomaly.io/
Baltoji knyga:
https://carnomaly.io/wp-content/uploads/2021/02/Carnomoly_Whitepaper_22621.pdf
Blokų naršyklė:
https://polygonscan.com/token/0x9b765735C82BB00085e9DBF194F20E3Fa754258E

Carnomaly (CARR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Carnomaly (CARR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.08M
$ 2.08M
Bendra pasiūla:
$ 1.75B
$ 1.75B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.61B
$ 1.61B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.26M
$ 2.26M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0072
$ 0.0072
Visų laikų minimumas:
$ 0.000106941883725881
$ 0.000106941883725881
Dabartinė kaina:
$ 0.001293
$ 0.001293

Carnomaly (CARR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Carnomaly (CARR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CARR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CARR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CARR tokenomiką, galite peržiūrėti CARR tokeno kainą realiuoju laiku!

