CaptainBNB (CAPTAINBNB) realiojo laiko kaina yra $ 0.006568. Per pastarąsias 24 valandas CAPTAINBNB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006168 iki aukščiausios $ 0.006623 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAPTAINBNB kaina yra $ 0.05958375622467668, o žemiausia – $ 0.000269205929163152.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAPTAINBNB per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – +2.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CaptainBNB (CAPTAINBNB) rinkos informacija
No.3989
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 57.58K
$ 57.58K$ 57.58K
$ 6.57M
$ 6.57M$ 6.57M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Dabartinė CaptainBNB rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.58K. CAPTAINBNB apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.57M
CaptainBNB (CAPTAINBNB) kainos istorija USD
Stebėkite CaptainBNB kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00014897
+2.32%
30 dienų
$ -0.002378
-26.59%
60 dienų
$ +0.000023
+0.35%
90 dienų
$ -0.002482
-27.43%
CaptainBNB kainos pokytis šiandien
Šiandien CAPTAINBNB užfiksuotas $ +0.00014897 (+2.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CaptainBNB 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002378 (-26.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CaptainBNB 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CAPTAINBNB rodiklis pasikeitė $ +0.000023 (+0.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CaptainBNB 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002482 (-27.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CaptainBNB (CAPTAINBNB) pokyčius?
Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain.
CaptainBNB galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CaptainBNB investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CaptainBNB, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
CaptainBNB kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CaptainBNB (CAPTAINBNB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CaptainBNB (CAPTAINBNB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CaptainBNB prognozes.
Supratimas apie CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAPTAINBNBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti CaptainBNB (CAPTAINBNB)
Ieškote, kaip nusipirkti CaptainBNB? Viskas paprasta ir patogu! CaptainBNB lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.