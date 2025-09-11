Daugiau apie CAPTAINBNB

CaptainBNB kaina(CAPTAINBNB)

$0.00657
+2.32%1D
CaptainBNB (CAPTAINBNB) kainos grafikas realiu laiku
CaptainBNB (CAPTAINBNB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.006168
24 val. žemiausia
$ 0.006623
24 val. aukščiausia

$ 0.006168
$ 0.006623
$ 0.05958375622467668
$ 0.000269205929163152
-0.46%

+2.32%

-3.29%

-3.29%

CaptainBNB (CAPTAINBNB) realiojo laiko kaina yra $ 0.006568. Per pastarąsias 24 valandas CAPTAINBNB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006168 iki aukščiausios $ 0.006623 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAPTAINBNB kaina yra $ 0.05958375622467668, o žemiausia – $ 0.000269205929163152.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAPTAINBNB per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – +2.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CaptainBNB (CAPTAINBNB) rinkos informacija

No.3989

$ 0.00
$ 57.58K
$ 6.57M
0.00
1,000,000,000
BSC

Dabartinė CaptainBNB rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.58K. CAPTAINBNB apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.57M

CaptainBNB (CAPTAINBNB) kainos istorija USD

Stebėkite CaptainBNB kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00014897+2.32%
30 dienų$ -0.002378-26.59%
60 dienų$ +0.000023+0.35%
90 dienų$ -0.002482-27.43%
CaptainBNB kainos pokytis šiandien

Šiandien CAPTAINBNB užfiksuotas $ +0.00014897 (+2.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CaptainBNB 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002378 (-26.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CaptainBNB 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CAPTAINBNB rodiklis pasikeitė $ +0.000023 (+0.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CaptainBNB 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002482 (-27.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CaptainBNB (CAPTAINBNB) pokyčius?

Peržiūrėkite CaptainBNB kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CaptainBNB (CAPTAINBNB)

Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain.

CaptainBNB galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CaptainBNB investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CAPTAINBNBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CaptainBNB mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CaptainBNB, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CaptainBNB kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CaptainBNB (CAPTAINBNB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CaptainBNB (CAPTAINBNB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CaptainBNB prognozes.

Peržiūrėkite CaptainBNB kainos prognozę dabar!

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Tokenomika

Supratimas apie CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAPTAINBNBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CaptainBNB (CAPTAINBNB)

Ieškote, kaip nusipirkti CaptainBNB? Viskas paprasta ir patogu! CaptainBNB lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CAPTAINBNB į vietos valiutas

1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į VND
172.83692
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į AUD
A$0.00991768
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į GBP
0.00479464
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į EUR
0.0055828
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į USD
$0.006568
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į MYR
RM0.02771696
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į TRY
0.27112704
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į JPY
¥0.965496
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į ARS
ARS$9.356116
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į RUB
0.55493032
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į INR
0.57870648
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į IDR
Rp107.67211392
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į KRW
9.12216384
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į PHP
0.37582096
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į EGP
￡E.0.31585512
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į BRL
R$0.0354672
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į CAD
C$0.00906384
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į BDT
0.7999824
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į NGN
9.92142376
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į COP
$25.75680608
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į ZAR
R.0.11487432
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į UAH
0.27112704
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į VES
Bs1.024608
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į CLP
$6.311848
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į PKR
Rs1.86537768
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į KZT
3.54067744
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į THB
฿0.20866536
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į TWD
NT$0.19894472
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į AED
د.إ0.02410456
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į CHF
Fr0.00518872
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į HKD
HK$0.05109904
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į AMD
֏2.50969848
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į MAD
.د.م0.05930904
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į MXN
$0.12209912
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į SAR
ريال0.02463
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į PLN
0.02390752
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į RON
лв0.02850512
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į SEK
kr0.0614108
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į BGN
лв0.01096856
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į HUF
Ft2.20770184
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į CZK
0.13700848
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į KWD
د.ك0.00200324
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į ILS
0.02180576
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į AOA
Kz6.00912888
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į BHD
.د.ب0.002476136
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į BMD
$0.006568
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į DKK
kr0.04190384
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į HNL
L0.17214728
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į MUR
0.298844
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į NAD
$0.11546544
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į NOK
kr0.06522024
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į NZD
$0.01103424
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į PAB
B/.0.006568
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į PGK
K0.02784832
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į QAR
ر.ق0.02390752
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB) į RSD
дин.0.65798224

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CaptainBNB

Kiek CaptainBNB(CAPTAINBNB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CAPTAINBNB kaina USD valiuta yra 0.006568USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CAPTAINBNB į USD kaina?
Dabartinė CAPTAINBNB kaina USD valiuta yra $ 0.006568. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CaptainBNB rinkos kapitalizacija?
CAPTAINBNB rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CAPTAINBNB apyvartoje?
CAPTAINBNB apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CAPTAINBNB kaina?
CAPTAINBNB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05958375622467668USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CAPTAINBNB kaina?
CAPTAINBNB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000269205929163152USD.
Kokia yra CAPTAINBNB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CAPTAINBNB yra $ 57.58KUSD.
Ar CAPTAINBNB kaina šiais metais kils?
CAPTAINBNB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CAPTAINBNB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
CaptainBNB (CAPTAINBNB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

