Baanx logotipas

Baanx kaina(BXX)

1 BXX į USD – tiesioginė kaina:

$0.039965
$0.039965$0.039965
-3.20%1D
USD
Baanx (BXX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:31:28(UTC+8)

Baanx (BXX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.038115
$ 0.038115$ 0.038115
24 val. žemiausia
$ 0.041287
$ 0.041287$ 0.041287
24 val. aukščiausia

$ 0.038115
$ 0.038115$ 0.038115

$ 0.041287
$ 0.041287$ 0.041287

$ 0.3138997132673967
$ 0.3138997132673967$ 0.3138997132673967

$ 0.006184521157889584
$ 0.006184521157889584$ 0.006184521157889584

+0.07%

-3.20%

+3.51%

+3.51%

Baanx (BXX) realiojo laiko kaina yra $ 0.039965. Per pastarąsias 24 valandas BXX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.038115 iki aukščiausios $ 0.041287 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BXX kaina yra $ 0.3138997132673967, o žemiausia – $ 0.006184521157889584.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BXX per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -3.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Baanx (BXX) rinkos informacija

No.1266

$ 7.65M
$ 7.65M$ 7.65M

$ 17.50K
$ 17.50K$ 17.50K

$ 9.99M
$ 9.99M$ 9.99M

191.32M
191.32M 191.32M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

76.52%

ETH

Dabartinė Baanx rinkos kapitalizacija yra $ 7.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.50K. BXX apyvartoje yra 191.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.99M

Baanx (BXX) kainos istorija USD

Stebėkite Baanx kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00132116-3.20%
30 dienų$ -0.021755-35.25%
60 dienų$ -0.008812-18.07%
90 dienų$ +0.019552+95.78%
Baanx kainos pokytis šiandien

Šiandien BXX užfiksuotas $ -0.00132116 (-3.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Baanx 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.021755 (-35.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Baanx 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BXX rodiklis pasikeitė $ -0.008812 (-18.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Baanx 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.019552 (+95.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Baanx (BXX) pokyčius?

Peržiūrėkite Baanx kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Baanx (BXX)

BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“

Baanx galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Baanx investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BXXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Baanx mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Baanx, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Baanx kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Baanx (BXX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baanx (BXX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baanx prognozes.

Peržiūrėkite Baanx kainos prognozę dabar!

Baanx (BXX) Tokenomika

Supratimas apie Baanx (BXX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BXXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Baanx (BXX)

Ieškote, kaip nusipirkti Baanx? Viskas paprasta ir patogu! Baanx lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BXX į vietos valiutas

1 Baanx(BXX) į VND
1,051.678975
1 Baanx(BXX) į AUD
A$0.06034715
1 Baanx(BXX) į GBP
0.02917445
1 Baanx(BXX) į EUR
0.03397025
1 Baanx(BXX) į USD
$0.039965
1 Baanx(BXX) į MYR
RM0.1686523
1 Baanx(BXX) į TRY
1.6497552
1 Baanx(BXX) į JPY
¥5.874855
1 Baanx(BXX) į ARS
ARS$56.9301425
1 Baanx(BXX) į RUB
3.37664285
1 Baanx(BXX) į INR
3.52131615
1 Baanx(BXX) į IDR
Rp655.1638296
1 Baanx(BXX) į KRW
55.5065892
1 Baanx(BXX) į PHP
2.2867973
1 Baanx(BXX) į EGP
￡E.1.92191685
1 Baanx(BXX) į BRL
R$0.215811
1 Baanx(BXX) į CAD
C$0.0551517
1 Baanx(BXX) į BDT
4.867737
1 Baanx(BXX) į NGN
60.36993005
1 Baanx(BXX) į COP
$156.7251454
1 Baanx(BXX) į ZAR
R.0.69898785
1 Baanx(BXX) į UAH
1.6497552
1 Baanx(BXX) į VES
Bs6.23454
1 Baanx(BXX) į CLP
$38.406365
1 Baanx(BXX) į PKR
Rs11.35045965
1 Baanx(BXX) į KZT
21.5443322
1 Baanx(BXX) į THB
฿1.26968805
1 Baanx(BXX) į TWD
NT$1.21053985
1 Baanx(BXX) į AED
د.إ0.14667155
1 Baanx(BXX) į CHF
Fr0.03157235
1 Baanx(BXX) į HKD
HK$0.3109277
1 Baanx(BXX) į AMD
֏15.27102615
1 Baanx(BXX) į MAD
.د.م0.36088395
1 Baanx(BXX) į MXN
$0.74294935
1 Baanx(BXX) į SAR
ريال0.14986875
1 Baanx(BXX) į PLN
0.1454726
1 Baanx(BXX) į RON
лв0.1734481
1 Baanx(BXX) į SEK
kr0.37367275
1 Baanx(BXX) į BGN
лв0.06674155
1 Baanx(BXX) į HUF
Ft13.43343545
1 Baanx(BXX) į CZK
0.8336699
1 Baanx(BXX) į KWD
د.ك0.012189325
1 Baanx(BXX) į ILS
0.1326838
1 Baanx(BXX) į AOA
Kz36.56437815
1 Baanx(BXX) į BHD
.د.ب0.015066805
1 Baanx(BXX) į BMD
$0.039965
1 Baanx(BXX) į DKK
kr0.2549767
1 Baanx(BXX) į HNL
L1.04748265
1 Baanx(BXX) į MUR
1.8184075
1 Baanx(BXX) į NAD
$0.7025847
1 Baanx(BXX) į NOK
kr0.39685245
1 Baanx(BXX) į NZD
$0.0671412
1 Baanx(BXX) į PAB
B/.0.039965
1 Baanx(BXX) į PGK
K0.1694516
1 Baanx(BXX) į QAR
ر.ق0.1454726
1 Baanx(BXX) į RSD
дин.4.0036937

Baanx išteklius

Išsamesnei Baanx analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Baanx svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Baanx

Kiek Baanx(BXX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BXX kaina USD valiuta yra 0.039965USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BXX į USD kaina?
Dabartinė BXX kaina USD valiuta yra $ 0.039965. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Baanx rinkos kapitalizacija?
BXX rinkos kapitalizacija yra $ 7.65MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BXX apyvartoje?
BXX apyvartoje yra 191.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BXX kaina?
BXX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3138997132673967USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BXX kaina?
BXX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.006184521157889584USD.
Kokia yra BXX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BXX yra $ 17.50KUSD.
Ar BXX kaina šiais metais kils?
BXX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BXX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:31:28(UTC+8)

Baanx (BXX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BXX-į-USD skaičiuoklė

Suma

BXX
BXX
USD
USD

1 BXX = 0.039965 USD

Prekiauti BXX

BXXUSDT
$0.039965
$0.039965$0.039965
-3.20%

