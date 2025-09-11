Baanx (BXX) realiojo laiko kaina yra $ 0.039965. Per pastarąsias 24 valandas BXX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.038115 iki aukščiausios $ 0.041287 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BXX kaina yra $ 0.3138997132673967, o žemiausia – $ 0.006184521157889584.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BXX per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -3.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Baanx (BXX) rinkos informacija
No.1266
$ 7.65M
$ 17.50K
$ 9.99M
191.32M
250,000,000
250,000,000
76.52%
ETH
Dabartinė Baanx rinkos kapitalizacija yra $ 7.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.50K. BXX apyvartoje yra 191.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.99M
Baanx (BXX) kainos istorija USD
Stebėkite Baanx kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00132116
-3.20%
30 dienų
$ -0.021755
-35.25%
60 dienų
$ -0.008812
-18.07%
90 dienų
$ +0.019552
+95.78%
Baanx kainos pokytis šiandien
Šiandien BXX užfiksuotas $ -0.00132116 (-3.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Baanx 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.021755 (-35.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Baanx 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BXX rodiklis pasikeitė $ -0.008812 (-18.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Baanx 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.019552 (+95.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Baanx (BXX) pokyčius?
BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“
Baanx galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Baanx investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BXXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Baanx mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Baanx, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Baanx kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Baanx (BXX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baanx (BXX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baanx prognozes.
Supratimas apie Baanx (BXX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BXXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Baanx (BXX)
Ieškote, kaip nusipirkti Baanx? Viskas paprasta ir patogu! Baanx lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.