BoxBet (BXBT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01833. Per pastarąsias 24 valandas BXBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01797 iki aukščiausios $ 0.01837 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BXBT kaina yra $ 0.26953543762941407, o žemiausia – $ 0.000147539917865889.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BXBT per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BoxBet (BXBT) rinkos informacija
Dabartinė BoxBet rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 77.58K. BXBT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.83M
BoxBet (BXBT) kainos istorija USD
Stebėkite BoxBet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000092
-0.05%
30 dienų
$ +0.00011
+0.60%
60 dienų
$ +0.00252
+15.93%
90 dienų
$ +0.00027
+1.49%
BoxBet kainos pokytis šiandien
Šiandien BXBT užfiksuotas $ -0.0000092 (-0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BoxBet 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00011 (+0.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BoxBet 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BXBT rodiklis pasikeitė $ +0.00252 (+15.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BoxBet 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00027 (+1.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BoxBet (BXBT) pokyčius?
BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds.
The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards.
BoxBet kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BoxBet (BXBT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BoxBet (BXBT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BoxBet prognozes.
Supratimas apie BoxBet (BXBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BXBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
