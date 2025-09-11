Daugiau apie BXBT

BoxBet kaina(BXBT)

$0.01834
$0.01834$0.01834
-0.05%1D
BoxBet (BXBT) kainos grafikas realiu laiku
BoxBet (BXBT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01797
$ 0.01797$ 0.01797
24 val. žemiausia
$ 0.01837
$ 0.01837$ 0.01837
24 val. aukščiausia

$ 0.01797
$ 0.01797$ 0.01797

$ 0.01837
$ 0.01837$ 0.01837

$ 0.26953543762941407
$ 0.26953543762941407$ 0.26953543762941407

$ 0.000147539917865889
$ 0.000147539917865889$ 0.000147539917865889

-0.11%

-0.05%

+1.77%

+1.77%

BoxBet (BXBT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01833. Per pastarąsias 24 valandas BXBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01797 iki aukščiausios $ 0.01837 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BXBT kaina yra $ 0.26953543762941407, o žemiausia – $ 0.000147539917865889.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BXBT per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BoxBet (BXBT) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 77.58K
$ 77.58K$ 77.58K

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

Dabartinė BoxBet rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 77.58K. BXBT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.83M

BoxBet (BXBT) kainos istorija USD

Stebėkite BoxBet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000092-0.05%
30 dienų$ +0.00011+0.60%
60 dienų$ +0.00252+15.93%
90 dienų$ +0.00027+1.49%
BoxBet kainos pokytis šiandien

Šiandien BXBT užfiksuotas $ -0.0000092 (-0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BoxBet 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00011 (+0.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BoxBet 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BXBT rodiklis pasikeitė $ +0.00252 (+15.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BoxBet 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00027 (+1.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BoxBet (BXBT) pokyčius?

Peržiūrėkite BoxBet kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BoxBet (BXBT)

BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds. The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards.

BoxBet galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BoxBet investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti BXBTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BoxBet mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BoxBet, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BoxBet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BoxBet (BXBT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BoxBet (BXBT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BoxBet prognozes.

Peržiūrėkite BoxBet kainos prognozę dabar!

BoxBet (BXBT) Tokenomika

Supratimas apie BoxBet (BXBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BXBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BoxBet (BXBT)

Ieškote, kaip nusipirkti BoxBet? Viskas paprasta ir patogu! BoxBet lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei BoxBet analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BoxBet

Kiek BoxBet(BXBT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BXBT kaina USD valiuta yra 0.01833USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BXBT į USD kaina?
Dabartinė BXBT kaina USD valiuta yra $ 0.01833. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BoxBet rinkos kapitalizacija?
BXBT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BXBT apyvartoje?
BXBT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BXBT kaina?
BXBT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.26953543762941407USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BXBT kaina?
BXBT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000147539917865889USD.
Kokia yra BXBT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BXBT yra $ 77.58KUSD.
Ar BXBT kaina šiais metais kils?
BXBT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BXBT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:09:59(UTC+8)

BoxBet (BXBT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

