BULLS kaina(BULLS)

1 BULLS į USD – tiesioginė kaina:

BULLS (BULLS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:09:29(UTC+8)

BULLS (BULLS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
+0.81%

+6.78%

+10.92%

+10.92%

BULLS (BULLS) realiojo laiko kaina yra $ 577.83. Per pastarąsias 24 valandas BULLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 530 iki aukščiausios $ 602.77 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BULLS kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BULLS per pastarąją valandą pasikeitė +0.81%, per 24 valandas – +6.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BULLS (BULLS) rinkos informacija

$ 91.19K
$ 91.19K$ 91.19K

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

3,138.7788224
3,138.7788224 3,138.7788224

SMART

Dabartinė BULLS rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 91.19K. BULLS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 3138.7788224. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.81M

BULLS (BULLS) kainos istorija USD

Stebėkite BULLS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +36.6893+6.78%
30 dienų$ +395.56+217.01%
60 dienų$ +467.97+425.96%
90 dienų$ +450.29+353.05%
BULLS kainos pokytis šiandien

Šiandien BULLS užfiksuotas $ +36.6893 (+6.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BULLS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +395.56 (+217.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BULLS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BULLS rodiklis pasikeitė $ +467.97 (+425.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BULLS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +450.29 (+353.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BULLS (BULLS) pokyčius?

Peržiūrėkite BULLS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BULLS (BULLS)

Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal.

BULLS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BULLS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BULLSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BULLS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BULLS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BULLS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BULLS (BULLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BULLS (BULLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BULLS prognozes.

Peržiūrėkite BULLS kainos prognozę dabar!

BULLS (BULLS) Tokenomika

Supratimas apie BULLS (BULLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BULLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BULLS (BULLS)

Ieškote, kaip nusipirkti BULLS? Viskas paprasta ir patogu! BULLS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BULLS į vietos valiutas

BULLS išteklius

Išsamesnei BULLS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BULLS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BULLS

Kiek BULLS(BULLS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BULLS kaina USD valiuta yra 577.83USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BULLS į USD kaina?
Dabartinė BULLS kaina USD valiuta yra $ 577.83. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BULLS rinkos kapitalizacija?
BULLS rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BULLS apyvartoje?
BULLS apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BULLS kaina?
BULLS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BULLS kaina?
BULLS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra BULLS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BULLS yra $ 91.19KUSD.
Ar BULLS kaina šiais metais kils?
BULLS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BULLS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
BULLS (BULLS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

