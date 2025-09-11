BULLS (BULLS) realiojo laiko kaina yra $ 577.83. Per pastarąsias 24 valandas BULLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 530 iki aukščiausios $ 602.77 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BULLS kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BULLS per pastarąją valandą pasikeitė +0.81%, per 24 valandas – +6.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BULLS (BULLS) rinkos informacija
--
----
$ 91.19K
$ 91.19K$ 91.19K
$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M
--
----
3,138.7788224
3,138.7788224 3,138.7788224
SMART
Dabartinė BULLS rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 91.19K. BULLS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 3138.7788224. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.81M
BULLS (BULLS) kainos istorija USD
Stebėkite BULLS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +36.6893
+6.78%
30 dienų
$ +395.56
+217.01%
60 dienų
$ +467.97
+425.96%
90 dienų
$ +450.29
+353.05%
BULLS kainos pokytis šiandien
Šiandien BULLS užfiksuotas $ +36.6893 (+6.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BULLS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +395.56 (+217.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BULLS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BULLS rodiklis pasikeitė $ +467.97 (+425.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BULLS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +450.29 (+353.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BULLS (BULLS) pokyčius?
Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal.
BULLS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BULLS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BULLS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BULLS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BULLS (BULLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BULLS (BULLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BULLS prognozes.
Supratimas apie BULLS (BULLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BULLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BULLS (BULLS)
Ieškote, kaip nusipirkti BULLS? Viskas paprasta ir patogu! BULLS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.