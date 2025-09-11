Tron Bull (BULL) realiojo laiko kaina yra $ 0.00207. Per pastarąsias 24 valandas BULL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00207 iki aukščiausios $ 0.002703 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BULL kaina yra $ 0.1963010412557329, o žemiausia – $ 0.00216436036182031.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BULL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -17.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Tron Bull (BULL) rinkos informacija
No.1764
$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M
$ 122.97
$ 122.97$ 122.97
$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M
950.28M
950.28M 950.28M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
95.02%
TRX
Dabartinė Tron Bull rinkos kapitalizacija yra $ 1.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 122.97. BULL apyvartoje yra 950.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.07M
Tron Bull (BULL) kainos istorija USD
Stebėkite Tron Bull kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0004507
-17.88%
30 dienų
$ -0.001952
-48.54%
60 dienų
$ -0.003014
-59.29%
90 dienų
$ -0.005328
-72.02%
Tron Bull kainos pokytis šiandien
Šiandien BULL užfiksuotas $ -0.0004507 (-17.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Tron Bull 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001952 (-48.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Tron Bull 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BULL rodiklis pasikeitė $ -0.003014 (-59.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Tron Bull 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.005328 (-72.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tron Bull (BULL) pokyčius?
Tron Bull is revolutionizing the meme space with its unstoppable bullish energy. Join the charge and ride the wave of the future in crypto!
Tron Bull galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tron Bull investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BULLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tron Bull mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tron Bull, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Tron Bull kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Tron Bull (BULL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tron Bull (BULL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tron Bull prognozes.
Supratimas apie Tron Bull (BULL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BULLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Tron Bull (BULL)
Ieškote, kaip nusipirkti Tron Bull? Viskas paprasta ir patogu! Tron Bull lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.