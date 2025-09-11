Daugiau apie BULL

Tron Bull kaina(BULL)

$0.00207
$0.00207$0.00207
-17.88%1D
Tron Bull (BULL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:42:25(UTC+8)

Tron Bull (BULL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00207
$ 0.00207$ 0.00207
24 val. žemiausia
$ 0.002703
$ 0.002703$ 0.002703
24 val. aukščiausia

$ 0.00207
$ 0.00207$ 0.00207

$ 0.002703
$ 0.002703$ 0.002703

$ 0.1963010412557329
$ 0.1963010412557329$ 0.1963010412557329

$ 0.00216436036182031
$ 0.00216436036182031$ 0.00216436036182031

0.00%

-17.88%

-16.33%

-16.33%

Tron Bull (BULL) realiojo laiko kaina yra $ 0.00207. Per pastarąsias 24 valandas BULL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00207 iki aukščiausios $ 0.002703 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BULL kaina yra $ 0.1963010412557329, o žemiausia – $ 0.00216436036182031.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BULL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -17.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tron Bull (BULL) rinkos informacija

No.1764

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

$ 122.97
$ 122.97$ 122.97

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

950.28M
950.28M 950.28M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

95.02%

TRX

Dabartinė Tron Bull rinkos kapitalizacija yra $ 1.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 122.97. BULL apyvartoje yra 950.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.07M

Tron Bull (BULL) kainos istorija USD

Stebėkite Tron Bull kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0004507-17.88%
30 dienų$ -0.001952-48.54%
60 dienų$ -0.003014-59.29%
90 dienų$ -0.005328-72.02%
Tron Bull kainos pokytis šiandien

Šiandien BULL užfiksuotas $ -0.0004507 (-17.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tron Bull 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001952 (-48.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tron Bull 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BULL rodiklis pasikeitė $ -0.003014 (-59.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tron Bull 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.005328 (-72.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tron Bull (BULL) pokyčius?

Peržiūrėkite Tron Bull kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tron Bull (BULL)

Tron Bull is revolutionizing the meme space with its unstoppable bullish energy. Join the charge and ride the wave of the future in crypto!

Tron Bull galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tron Bull investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BULLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tron Bull mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tron Bull, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Tron Bull kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tron Bull (BULL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tron Bull (BULL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tron Bull prognozes.

Peržiūrėkite Tron Bull kainos prognozę dabar!

Tron Bull (BULL) Tokenomika

Supratimas apie Tron Bull (BULL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BULLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Tron Bull (BULL)

Ieškote, kaip nusipirkti Tron Bull? Viskas paprasta ir patogu! Tron Bull lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BULL į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tron Bull

Kiek Tron Bull(BULL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BULL kaina USD valiuta yra 0.00207USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BULL į USD kaina?
Dabartinė BULL kaina USD valiuta yra $ 0.00207. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tron Bull rinkos kapitalizacija?
BULL rinkos kapitalizacija yra $ 1.97MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BULL apyvartoje?
BULL apyvartoje yra 950.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BULL kaina?
BULL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1963010412557329USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BULL kaina?
BULL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00216436036182031USD.
Kokia yra BULL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BULL yra $ 122.97USD.
Ar BULL kaina šiais metais kils?
BULL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BULL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:42:25(UTC+8)

Tron Bull (BULL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

