BRL kaina(BRL)

1 BRL į USD – tiesioginė kaina:

$0.1844
$0.1844$0.1844
+0.05%1D
USD
BRL (BRL) kainos grafikas realiu laiku
BRL (BRL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1835
$ 0.1835$ 0.1835
24 val. žemiausia
$ 0.1853
$ 0.1853$ 0.1853
24 val. aukščiausia

$ 0.1835
$ 0.1835$ 0.1835

$ 0.1853
$ 0.1853$ 0.1853

--
----

--
----

+0.21%

+0.05%

+0.98%

+0.98%

BRL (BRL) realiojo laiko kaina yra $ 0.1848. Per pastarąsias 24 valandas BRL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1835 iki aukščiausios $ 0.1853 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BRL kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BRL per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BRL (BRL) rinkos informacija

--
----

$ 169.54K
$ 169.54K$ 169.54K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

NONE

Dabartinė BRL rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 169.54K. BRL apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

BRL (BRL) kainos istorija USD

Stebėkite BRL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000092+0.05%
30 dienų$ +0.0013+0.70%
60 dienų$ +0.0056+3.12%
90 dienų$ +0.0055+3.06%
BRL kainos pokytis šiandien

Šiandien BRL užfiksuotas $ +0.000092 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BRL 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0013 (+0.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BRL 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BRL rodiklis pasikeitė $ +0.0056 (+3.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BRL 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0055 (+3.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BRL (BRL) pokyčius?

Peržiūrėkite BRL kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BRL (BRL)

BRL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BRL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BRLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BRL mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BRL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BRL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BRL (BRL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BRL (BRL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BRL prognozes.

Peržiūrėkite BRL kainos prognozę dabar!

BRL (BRL) Tokenomika

Supratimas apie BRL (BRL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BRLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BRL (BRL)

Ieškote, kaip nusipirkti BRL? Viskas paprasta ir patogu! BRL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BRL į vietos valiutas

1 BRL(BRL) į VND
4,863.012
1 BRL(BRL) į AUD
A$0.279048
1 BRL(BRL) į GBP
0.134904
1 BRL(BRL) į EUR
0.15708
1 BRL(BRL) į USD
$0.1848
1 BRL(BRL) į MYR
RM0.779856
1 BRL(BRL) į TRY
7.630392
1 BRL(BRL) į JPY
¥27.1656
1 BRL(BRL) į ARS
ARS$263.2476
1 BRL(BRL) į RUB
15.7542
1 BRL(BRL) į INR
16.3086
1 BRL(BRL) į IDR
Rp3,029.507712
1 BRL(BRL) į KRW
257.3802
1 BRL(BRL) į PHP
10.572408
1 BRL(BRL) į EGP
￡E.8.89812
1 BRL(BRL) į BRL
R$0.99792
1 BRL(BRL) į CAD
C$0.255024
1 BRL(BRL) į BDT
22.50864
1 BRL(BRL) į NGN
278.731992
1 BRL(BRL) į COP
$724.704288
1 BRL(BRL) į ZAR
R.3.234
1 BRL(BRL) į UAH
7.628544
1 BRL(BRL) į VES
Bs28.8288
1 BRL(BRL) į CLP
$177.5928
1 BRL(BRL) į PKR
Rs52.485048
1 BRL(BRL) į KZT
99.621984
1 BRL(BRL) į THB
฿5.87664
1 BRL(BRL) į TWD
NT$5.601288
1 BRL(BRL) į AED
د.إ0.678216
1 BRL(BRL) į CHF
Fr0.145992
1 BRL(BRL) į HKD
HK$1.437744
1 BRL(BRL) į AMD
֏70.613928
1 BRL(BRL) į MAD
.د.م1.668744
1 BRL(BRL) į MXN
$3.439128
1 BRL(BRL) į SAR
ريال0.693
1 BRL(BRL) į PLN
0.672672
1 BRL(BRL) į RON
лв0.800184
1 BRL(BRL) į SEK
kr1.72788
1 BRL(BRL) į BGN
лв0.308616
1 BRL(BRL) į HUF
Ft62.159328
1 BRL(BRL) į CZK
3.856776
1 BRL(BRL) į KWD
د.ك0.056364
1 BRL(BRL) į ILS
0.613536
1 BRL(BRL) į AOA
Kz168.458136
1 BRL(BRL) į BHD
.د.ب0.0696696
1 BRL(BRL) į BMD
$0.1848
1 BRL(BRL) į DKK
kr1.179024
1 BRL(BRL) į HNL
L4.843608
1 BRL(BRL) į MUR
8.419488
1 BRL(BRL) į NAD
$3.248784
1 BRL(BRL) į NOK
kr1.836912
1 BRL(BRL) į NZD
$0.310464
1 BRL(BRL) į PAB
B/.0.1848
1 BRL(BRL) į PGK
K0.783552
1 BRL(BRL) į QAR
ر.ق0.672672
1 BRL(BRL) į RSD
дин.18.515112

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BRL

Kiek BRL(BRL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BRL kaina USD valiuta yra 0.1848USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BRL į USD kaina?
Dabartinė BRL kaina USD valiuta yra $ 0.1848. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BRL rinkos kapitalizacija?
BRL rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BRL apyvartoje?
BRL apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BRL kaina?
BRL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BRL kaina?
BRL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra BRL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BRL yra $ 169.54KUSD.
Ar BRL kaina šiais metais kils?
BRL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BRL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
BRL (BRL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

