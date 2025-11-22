BiržaDEX+
Šiandienos tiesioginė Ibiza Final Boss kaina yra 0.000163 USD.BOSS Rinkos kapitalizacija yra 151,645.96547169067 USD. Stebėkite BOSS į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!

Ibiza Final Boss logotipas

Ibiza Final Boss kaina(BOSS)

1 BOSS į USD – tiesioginė kaina:

$0.000163
$0.000163
+0.06%1D
USD
Ibiza Final Boss (BOSS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 11:45:58(UTC+8)

Ibiza Final Boss kaina šiandien

Šiandienos Ibiza Final Boss (BOSS) tiesioginė kaina yra $ 0.000163, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.06%. Dabartinis BOSS į USD konversijos rodiklis yra $ 0.000163 už BOSS.

Ibiza Final Boss šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #2859 vietą $ 151.65K, o apyvartoje yra 930.34M BOSS. Per pastarąsias 24 valandas BOSS prekyba svyravo tarp $ 0.000159 (žemiausios) ir $ 0.0002559 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0.04818861394228114, o visų laikų žemiausia – $ 0.000144421986350166.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip BOSS judėjo -3.38% per pastarąją valandą ir -16.11% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 52.98K.

Ibiza Final Boss (BOSS) rinkos informacija

No.2859

$ 151.65K
$ 151.65K

$ 52.98K
$ 52.98K

$ 151.65K
$ 151.65K

930.34M
930.34M

930,382,708.578407
930,382,708.578407

930,343,346.45209
930,343,346.45209

99.99%

SOL

Dabartinė Ibiza Final Boss rinkos kapitalizacija yra $ 151.65K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.98K. BOSS apyvartoje yra 930.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 930343346.45209. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 151.65K

Ibiza Final Boss Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000159
$ 0.000159
24 val. žemiausia
$ 0.0002559
$ 0.0002559
24 val. aukščiausia

$ 0.000159
$ 0.000159

$ 0.0002559
$ 0.0002559

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114

$ 0.000144421986350166
$ 0.000144421986350166

-3.38%

+0.06%

-16.11%

-16.11%

Ibiza Final Boss (BOSS) kainos istorija USD

Stebėkite Ibiza Final Boss kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000000098+0.06%
30 dienų$ -0.0002227-57.74%
60 dienų$ -0.000882-84.41%
90 dienų$ -0.005887-97.31%
Ibiza Final Boss kainos pokytis šiandien

Šiandien BOSS užfiksuotas $ +0.000000098 (+0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ibiza Final Boss 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002227 (-57.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ibiza Final Boss 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOSS rodiklis pasikeitė $ -0.000882 (-84.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ibiza Final Boss 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.005887 (-97.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ibiza Final Boss (BOSS) pokyčius?

Peržiūrėkite Ibiza Final Boss kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė Ibiza Final Boss

Ibiza Final Boss (BOSS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BOSS 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
Ibiza Final Boss (BOSS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ibiza Final Boss kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

Norite sužinoti, kokia Ibiza Final Boss kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų BOSS kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami Ibiza Final Boss Kainų prognozavimas.

Kaip pirkti ir investuoti Ibiza Final Boss

Pasiruošę pradėti su Ibiza Final Boss? BOSS pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų išsamų pirkimo vadovąIbiza Final Boss. Žemiau pateikiama trumpa 5 žingsnių apžvalga, padėsianti jums pradėti savo Ibiza Final Boss (BOSS) pirkimo kelionę.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei 930.34M tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir Ibiza Final Boss bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti Ibiza Final Boss (BOSS) vadovas

Ką galite daryti su Ibiza Final Boss

Kas yra Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Ibiza Final Boss išteklius

Išsamesnei Ibiza Final Boss analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Ibiza Final Boss svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ibiza Final Boss

Kiek 1 Ibiza Final Boss bus vertas 2030 m.?
Jei Ibiza Final Boss augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus Ibiza Final Boss potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 11:45:58(UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
11-21 21:37:03Sektoriaus naujienos
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Sektoriaus naujienos
Total crypto market cap drops to $3 trillion
11-21 11:48:26Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14, Market in "Extreme Fear" State
11-21 07:03:32Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, the market has seen $911 million in liquidations, with over 230,000 traders liquidated
11-21 05:38:38Sektoriaus naujienos
U.S. September non-farm employment growth accelerates but unemployment rate rises, labor market may still show weakness
11-20 18:24:11Sektoriaus naujienos
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $75.40 million, while Ethereum spot ETF experienced a net outflow of $37.40 million

$0.000163
