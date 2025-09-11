BarnBridge (BOND) realiojo laiko kaina yra $ 0.1584. Per pastarąsias 24 valandas BOND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1543 iki aukščiausios $ 0.1612 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOND kaina yra $ 185.92532004, o žemiausia – $ 0.1420794991809.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOND per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BarnBridge (BOND) rinkos informacija
No.2070
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
$ 54.99K
$ 54.99K$ 54.99K
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
7.91M
7.91M 7.91M
10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
79.10%
ETH
Dabartinė BarnBridge rinkos kapitalizacija yra $ 1.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.99K. BOND apyvartoje yra 7.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.58M
BarnBridge (BOND) kainos istorija USD
Stebėkite BarnBridge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000898
+0.57%
30 dienų
$ -0.0188
-10.61%
60 dienų
$ +0.0049
+3.19%
90 dienų
$ -0.0372
-19.02%
BarnBridge kainos pokytis šiandien
Šiandien BOND užfiksuotas $ +0.000898 (+0.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BarnBridge 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0188 (-10.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BarnBridge 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOND rodiklis pasikeitė $ +0.0049 (+3.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BarnBridge 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0372 (-19.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BarnBridge (BOND) pokyčius?
BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.
BarnBridge galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BarnBridge investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BONDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BarnBridge mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BarnBridge, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BarnBridge kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BarnBridge (BOND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BarnBridge (BOND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BarnBridge prognozes.
Supratimas apie BarnBridge (BOND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BONDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BarnBridge (BOND)
Ieškote, kaip nusipirkti BarnBridge? Viskas paprasta ir patogu! BarnBridge lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.