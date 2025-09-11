Daugiau apie BOND

BarnBridge logotipas

BarnBridge kaina(BOND)

1 BOND į USD – tiesioginė kaina:

$0.1584
$0.1584$0.1584
+0.57%1D
USD
BarnBridge (BOND) kainos grafikas realiu laiku
BarnBridge (BOND) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1543
$ 0.1543$ 0.1543
24 val. žemiausia
$ 0.1612
$ 0.1612$ 0.1612
24 val. aukščiausia

$ 0.1543
$ 0.1543$ 0.1543

$ 0.1612
$ 0.1612$ 0.1612

$ 185.92532004
$ 185.92532004$ 185.92532004

$ 0.1420794991809
$ 0.1420794991809$ 0.1420794991809

-0.07%

+0.57%

-6.33%

-6.33%

BarnBridge (BOND) realiojo laiko kaina yra $ 0.1584. Per pastarąsias 24 valandas BOND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1543 iki aukščiausios $ 0.1612 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOND kaina yra $ 185.92532004, o žemiausia – $ 0.1420794991809.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOND per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BarnBridge (BOND) rinkos informacija

No.2070

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 54.99K
$ 54.99K$ 54.99K

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

7.91M
7.91M 7.91M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

79.10%

ETH

Dabartinė BarnBridge rinkos kapitalizacija yra $ 1.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.99K. BOND apyvartoje yra 7.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.58M

BarnBridge (BOND) kainos istorija USD

Stebėkite BarnBridge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000898+0.57%
30 dienų$ -0.0188-10.61%
60 dienų$ +0.0049+3.19%
90 dienų$ -0.0372-19.02%
BarnBridge kainos pokytis šiandien

Šiandien BOND užfiksuotas $ +0.000898 (+0.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BarnBridge 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0188 (-10.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BarnBridge 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOND rodiklis pasikeitė $ +0.0049 (+3.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BarnBridge 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0372 (-19.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BarnBridge (BOND) pokyčius?

Peržiūrėkite BarnBridge kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BarnBridge (BOND)

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

BarnBridge galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BarnBridge investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BONDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BarnBridge mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BarnBridge, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BarnBridge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BarnBridge (BOND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BarnBridge (BOND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BarnBridge prognozes.

Peržiūrėkite BarnBridge kainos prognozę dabar!

BarnBridge (BOND) Tokenomika

Supratimas apie BarnBridge (BOND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BONDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BarnBridge (BOND)

Ieškote, kaip nusipirkti BarnBridge? Viskas paprasta ir patogu! BarnBridge lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BOND į vietos valiutas

1 BarnBridge(BOND) į VND
4,168.296
1 BarnBridge(BOND) į AUD
A$0.239184
1 BarnBridge(BOND) į GBP
0.115632
1 BarnBridge(BOND) į EUR
0.13464
1 BarnBridge(BOND) į USD
$0.1584
1 BarnBridge(BOND) į MYR
RM0.668448
1 BarnBridge(BOND) į TRY
6.538752
1 BarnBridge(BOND) į JPY
¥23.2848
1 BarnBridge(BOND) į ARS
ARS$225.6408
1 BarnBridge(BOND) į RUB
13.383216
1 BarnBridge(BOND) į INR
13.956624
1 BarnBridge(BOND) į IDR
Rp2,596.720896
1 BarnBridge(BOND) į KRW
219.998592
1 BarnBridge(BOND) į PHP
9.063648
1 BarnBridge(BOND) į EGP
￡E.7.617456
1 BarnBridge(BOND) į BRL
R$0.85536
1 BarnBridge(BOND) į CAD
C$0.218592
1 BarnBridge(BOND) į BDT
19.29312
1 BarnBridge(BOND) į NGN
239.274288
1 BarnBridge(BOND) į COP
$621.175104
1 BarnBridge(BOND) į ZAR
R.2.770416
1 BarnBridge(BOND) į UAH
6.538752
1 BarnBridge(BOND) į VES
Bs24.7104
1 BarnBridge(BOND) į CLP
$152.2224
1 BarnBridge(BOND) į PKR
Rs44.987184
1 BarnBridge(BOND) į KZT
85.390272
1 BarnBridge(BOND) į THB
฿5.032368
1 BarnBridge(BOND) į TWD
NT$4.797936
1 BarnBridge(BOND) į AED
د.إ0.581328
1 BarnBridge(BOND) į CHF
Fr0.125136
1 BarnBridge(BOND) į HKD
HK$1.232352
1 BarnBridge(BOND) į AMD
֏60.526224
1 BarnBridge(BOND) į MAD
.د.م1.430352
1 BarnBridge(BOND) į MXN
$2.944656
1 BarnBridge(BOND) į SAR
ريال0.594
1 BarnBridge(BOND) į PLN
0.576576
1 BarnBridge(BOND) į RON
лв0.687456
1 BarnBridge(BOND) į SEK
kr1.48104
1 BarnBridge(BOND) į BGN
лв0.264528
1 BarnBridge(BOND) į HUF
Ft53.242992
1 BarnBridge(BOND) į CZK
3.304224
1 BarnBridge(BOND) į KWD
د.ك0.048312
1 BarnBridge(BOND) į ILS
0.525888
1 BarnBridge(BOND) į AOA
Kz144.921744
1 BarnBridge(BOND) į BHD
.د.ب0.0597168
1 BarnBridge(BOND) į BMD
$0.1584
1 BarnBridge(BOND) į DKK
kr1.010592
1 BarnBridge(BOND) į HNL
L4.151664
1 BarnBridge(BOND) į MUR
7.2072
1 BarnBridge(BOND) į NAD
$2.784672
1 BarnBridge(BOND) į NOK
kr1.572912
1 BarnBridge(BOND) į NZD
$0.266112
1 BarnBridge(BOND) į PAB
B/.0.1584
1 BarnBridge(BOND) į PGK
K0.671616
1 BarnBridge(BOND) į QAR
ر.ق0.576576
1 BarnBridge(BOND) į RSD
дин.15.86376

BarnBridge išteklius

Išsamesnei BarnBridge analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali BarnBridge svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BarnBridge

Kiek BarnBridge(BOND) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOND kaina USD valiuta yra 0.1584USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOND į USD kaina?
Dabartinė BOND kaina USD valiuta yra $ 0.1584. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BarnBridge rinkos kapitalizacija?
BOND rinkos kapitalizacija yra $ 1.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOND apyvartoje?
BOND apyvartoje yra 7.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOND kaina?
BOND pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 185.92532004USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOND kaina?
BOND pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1420794991809USD.
Kokia yra BOND prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOND yra $ 54.99KUSD.
Ar BOND kaina šiais metais kils?
BOND šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOND kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
BarnBridge (BOND) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

