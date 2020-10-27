BOND

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

ReitingasNo.2092

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)3.27%

Cirkuliuojantis kiekis7,910,262.29101514

Maksimali pasiūla10,000,000

Bendra pasiūla10,000,000

Cirkuliacijos norma0.791%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas185.92532004,2020-10-27

Mažiausia kaina0.1420794991809,2025-07-02

Vieša blokų grandinėETH

