1 BOME į USD – tiesioginė kaina:

$0.0020379
$0.0020379$0.0020379
-1.16%1D
USD
BOOK OF MEME (BOME) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:08:14(UTC+8)

BOOK OF MEME (BOME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0020019
$ 0.0020019$ 0.0020019
24 val. žemiausia
$ 0.0020902
$ 0.0020902$ 0.0020902
24 val. aukščiausia

$ 0.0020019
$ 0.0020019$ 0.0020019

$ 0.0020902
$ 0.0020902$ 0.0020902

$ 0.02804714704097437
$ 0.02804714704097437$ 0.02804714704097437

$ 0.000134385659659206
$ 0.000134385659659206$ 0.000134385659659206

+0.91%

-1.16%

+7.65%

+7.65%

BOOK OF MEME (BOME) realiojo laiko kaina yra $ 0.0020378. Per pastarąsias 24 valandas BOME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0020019 iki aukščiausios $ 0.0020902 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOME kaina yra $ 0.02804714704097437, o žemiausia – $ 0.000134385659659206.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOME per pastarąją valandą pasikeitė +0.91%, per 24 valandas – -1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BOOK OF MEME (BOME) rinkos informacija

No.288

$ 140.44M
$ 140.44M$ 140.44M

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

$ 140.44M
$ 140.44M$ 140.44M

68.92B
68.92B 68.92B

68,916,064,465.65819
68,916,064,465.65819 68,916,064,465.65819

SOL

Dabartinė BOOK OF MEME rinkos kapitalizacija yra $ 140.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.92M. BOME apyvartoje yra 68.92B vienetų, o bendras kiekis siekia 68916064465.65819. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 140.44M

BOOK OF MEME (BOME) kainos istorija USD

Stebėkite BOOK OF MEME kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000023917-1.16%
30 dienų$ +0.0001984+10.78%
60 dienų$ +0.0002391+13.29%
90 dienų$ +0.0004719+30.13%
BOOK OF MEME kainos pokytis šiandien

Šiandien BOME užfiksuotas $ -0.000023917 (-1.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BOOK OF MEME 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0001984 (+10.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BOOK OF MEME 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOME rodiklis pasikeitė $ +0.0002391 (+13.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BOOK OF MEME 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0004719 (+30.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BOOK OF MEME (BOME) pokyčius?

Peržiūrėkite BOOK OF MEME kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BOOK OF MEME (BOME)

BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain

BOOK OF MEME galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BOOK OF MEME investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BOMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BOOK OF MEME mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BOOK OF MEME, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BOOK OF MEME kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BOOK OF MEME (BOME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOOK OF MEME (BOME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOOK OF MEME prognozes.

Peržiūrėkite BOOK OF MEME kainos prognozę dabar!

BOOK OF MEME (BOME) Tokenomika

Supratimas apie BOOK OF MEME (BOME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BOOK OF MEME (BOME)

Ieškote, kaip nusipirkti BOOK OF MEME? Viskas paprasta ir patogu! BOOK OF MEME lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BOME į vietos valiutas

1 BOOK OF MEME(BOME) į VND
53.624707
1 BOOK OF MEME(BOME) į AUD
A$0.003077078
1 BOOK OF MEME(BOME) į GBP
0.001487594
1 BOOK OF MEME(BOME) į EUR
0.00173213
1 BOOK OF MEME(BOME) į USD
$0.0020378
1 BOOK OF MEME(BOME) į MYR
RM0.008599516
1 BOOK OF MEME(BOME) į TRY
0.084140762
1 BOOK OF MEME(BOME) į JPY
¥0.2995566
1 BOOK OF MEME(BOME) į ARS
ARS$2.9028461
1 BOOK OF MEME(BOME) į RUB
0.17372245
1 BOOK OF MEME(BOME) į INR
0.17983585
1 BOOK OF MEME(BOME) į IDR
Rp33.406552032
1 BOOK OF MEME(BOME) į KRW
2.83814595
1 BOOK OF MEME(BOME) į PHP
0.116582538
1 BOOK OF MEME(BOME) į EGP
￡E.0.09812007
1 BOOK OF MEME(BOME) į BRL
R$0.01100412
1 BOOK OF MEME(BOME) į CAD
C$0.002812164
1 BOOK OF MEME(BOME) į BDT
0.24820404
1 BOOK OF MEME(BOME) į NGN
3.073593362
1 BOOK OF MEME(BOME) į COP
$7.991354968
1 BOOK OF MEME(BOME) į ZAR
R.0.0356615
1 BOOK OF MEME(BOME) į UAH
0.084120384
1 BOOK OF MEME(BOME) į VES
Bs0.3178968
1 BOOK OF MEME(BOME) į CLP
$1.9583258
1 BOOK OF MEME(BOME) į PKR
Rs0.578755578
1 BOOK OF MEME(BOME) į KZT
1.098537224
1 BOOK OF MEME(BOME) į THB
฿0.06480204
1 BOOK OF MEME(BOME) į TWD
NT$0.061765718
1 BOOK OF MEME(BOME) į AED
د.إ0.007478726
1 BOOK OF MEME(BOME) į CHF
Fr0.001609862
1 BOOK OF MEME(BOME) į HKD
HK$0.015854084
1 BOOK OF MEME(BOME) į AMD
֏0.778663758
1 BOOK OF MEME(BOME) į MAD
.د.م0.018401334
1 BOOK OF MEME(BOME) į MXN
$0.037923458
1 BOOK OF MEME(BOME) į SAR
ريال0.00764175
1 BOOK OF MEME(BOME) į PLN
0.007417592
1 BOOK OF MEME(BOME) į RON
лв0.008823674
1 BOOK OF MEME(BOME) į SEK
kr0.01905343
1 BOOK OF MEME(BOME) į BGN
лв0.003403126
1 BOOK OF MEME(BOME) į HUF
Ft0.685434408
1 BOOK OF MEME(BOME) į CZK
0.042528886
1 BOOK OF MEME(BOME) į KWD
د.ك0.000621529
1 BOOK OF MEME(BOME) į ILS
0.006765496
1 BOOK OF MEME(BOME) į AOA
Kz1.857597346
1 BOOK OF MEME(BOME) į BHD
.د.ب0.0007682506
1 BOOK OF MEME(BOME) į BMD
$0.0020378
1 BOOK OF MEME(BOME) į DKK
kr0.013001164
1 BOOK OF MEME(BOME) į HNL
L0.053410738
1 BOOK OF MEME(BOME) į MUR
0.092842168
1 BOOK OF MEME(BOME) į NAD
$0.035824524
1 BOOK OF MEME(BOME) į NOK
kr0.020255732
1 BOOK OF MEME(BOME) į NZD
$0.003423504
1 BOOK OF MEME(BOME) į PAB
B/.0.0020378
1 BOOK OF MEME(BOME) į PGK
K0.008640272
1 BOOK OF MEME(BOME) į QAR
ر.ق0.007417592
1 BOOK OF MEME(BOME) į RSD
дин.0.204167182

BOOK OF MEME išteklius

Išsamesnei BOOK OF MEME analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali BOOK OF MEME svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BOOK OF MEME

Kiek BOOK OF MEME(BOME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOME kaina USD valiuta yra 0.0020378USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOME į USD kaina?
Dabartinė BOME kaina USD valiuta yra $ 0.0020378. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BOOK OF MEME rinkos kapitalizacija?
BOME rinkos kapitalizacija yra $ 140.44MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOME apyvartoje?
BOME apyvartoje yra 68.92BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOME kaina?
BOME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02804714704097437USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOME kaina?
BOME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000134385659659206USD.
Kokia yra BOME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOME yra $ 1.92MUSD.
Ar BOME kaina šiais metais kils?
BOME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:08:14(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

