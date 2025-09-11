BOOK OF MEME (BOME) realiojo laiko kaina yra $ 0.0020378. Per pastarąsias 24 valandas BOME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0020019 iki aukščiausios $ 0.0020902 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOME kaina yra $ 0.02804714704097437, o žemiausia – $ 0.000134385659659206.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOME per pastarąją valandą pasikeitė +0.91%, per 24 valandas – -1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BOOK OF MEME (BOME) rinkos informacija
No.288
$ 140.44M
$ 140.44M$ 140.44M
$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M
$ 140.44M
$ 140.44M$ 140.44M
68.92B
68.92B 68.92B
68,916,064,465.65819
68,916,064,465.65819 68,916,064,465.65819
SOL
Dabartinė BOOK OF MEME rinkos kapitalizacija yra $ 140.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.92M. BOME apyvartoje yra 68.92B vienetų, o bendras kiekis siekia 68916064465.65819. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 140.44M
BOOK OF MEME (BOME) kainos istorija USD
Stebėkite BOOK OF MEME kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000023917
-1.16%
30 dienų
$ +0.0001984
+10.78%
60 dienų
$ +0.0002391
+13.29%
90 dienų
$ +0.0004719
+30.13%
BOOK OF MEME kainos pokytis šiandien
Šiandien BOME užfiksuotas $ -0.000023917 (-1.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BOOK OF MEME 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0001984 (+10.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BOOK OF MEME 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOME rodiklis pasikeitė $ +0.0002391 (+13.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BOOK OF MEME 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0004719 (+30.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BOOK OF MEME (BOME) pokyčius?
BOOK OF MEME kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti BOOK OF MEME (BOME)
