BOOK OF MEME (BOME) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite BOOK OF MEME kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BOME augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte BOOK OF MEME kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

BOOK OF MEME kainos prognozė
$0.0020854
+4.17%
USD
Faktinis
Prognozė
BOOK OF MEME Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

BOOK OF MEME (BOME) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, BOOK OF MEME galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002085 prekybos kainą 2025 m.

BOOK OF MEME (BOME) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, BOOK OF MEME galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002189 prekybos kainą 2026 m.

BOOK OF MEME (BOME) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BOME ateities kaina yra $ 0.002299 su 10.25% augimo norma.

BOOK OF MEME (BOME) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BOME ateities kaina yra $ 0.002414 su 15.76% augimo norma.

BOOK OF MEME (BOME) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BOME 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002534, o augimo norma – 21.55%.

BOOK OF MEME (BOME) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BOME 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002661, o augimo norma – 27.63%.

BOOK OF MEME (BOME) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. BOOK OF MEME kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004335 prekybos kainą.

BOOK OF MEME (BOME) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. BOOK OF MEME kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007061 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002085
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002189
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002299
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002414
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002534
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002661
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002794
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002934
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003081
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003235
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003396
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003566
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003745
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003932
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004128
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004335
    107.89%
Trumpalaikės BOOK OF MEME kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002085
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002085
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002087
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002093
    0.41%
BOOK OF MEME (BOME) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BOME kaina yra $0.002085. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

BOOK OF MEME (BOME) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BOME, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002085. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

BOOK OF MEME (BOME) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BOME, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002087. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

BOOK OF MEME (BOME) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BOME kaina yra $0.002093. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė BOOK OF MEME kainų statistika

$ 0.0020854
+4.17%

$ 143.72M
68.92B
$ 2.36M
--

Naujausia BOME kaina yra $ 0.0020854. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.17%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.36M.
Be to, BOME turi 68.92B apyvartą ir $ 143.72M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti BOOK OF MEME (BOME)

Bandote įsigyti BOME? Dabar galite BOME įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti BOOK OF MEME ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BOME dabar

BOOK OF MEME istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje BOOK OF MEME, dabartinė BOOK OF MEME kaina yra 0.002085USD. Apyvartinė BOOK OF MEME (BOME) pasiūla yra 0.00 BOME, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $143.72M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.000078
    $ 0.002122
    $ 0.001980
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.000162
    $ 0.002122
    $ 0.001867
  • 30 dienų
    -0.04%
    $ -0.000105
    $ 0.002549
    $ 0.001699
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas BOOK OF MEME kaina pasikeitė $0.000078, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas BOOK OF MEME buvo prekiaujama aukščiausia $0.002122 ir žemiausia $0.001867. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo BOME potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį BOOK OF MEME įvyko -0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000105 vertę. Tai rodo, kad BOME artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą BOOK OF MEME kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BOME kainų istoriją

Kaip veikia BOOK OF MEME (BOME) kainų prognozės modulis?

BOOK OF MEME Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BOME kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius BOOK OF MEME ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BOME būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti BOOK OF MEME kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BOME ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BOME pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą BOOK OF MEME potencialą.

Kodėl BOME kainų prognozė yra svarbi?

BOME kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BOME dabar?
Pagal jūsų prognozes, BOME pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BOME kainų prognozė?
Remiantis BOOK OF MEME (BOME) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BOME kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BOME 2026 m.?
1 vieneto BOOK OF MEME (BOME) kaina šiandien yra $0.002085. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BOME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BOME kaina 2027 m.?
BOOK OF MEME (BOME) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BOME kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BOME kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BOOK OF MEME (BOME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BOME kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BOOK OF MEME (BOME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BOME 2030 m.?
1 vieneto BOOK OF MEME (BOME) kaina šiandien yra $0.002085. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BOME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BOME kainų prognozė 2040 metams?
BOOK OF MEME (BOME) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BOME kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:45:22(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.