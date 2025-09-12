Boba (BOBA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Boba kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BOBA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Boba kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Boba kainos prognozė
$0.09591
$0.09591
-0.69%
USD
Faktinis
Prognozė
Boba Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Boba (BOBA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Boba galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.09591 prekybos kainą 2025 m.

Boba (BOBA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Boba galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.100705 prekybos kainą 2026 m.

Boba (BOBA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BOBA ateities kaina yra $ 0.105740 su 10.25% augimo norma.

Boba (BOBA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BOBA ateities kaina yra $ 0.111027 su 15.76% augimo norma.

Boba (BOBA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BOBA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.116579, o augimo norma – 21.55%.

Boba (BOBA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BOBA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.122408, o augimo norma – 27.63%.

Boba (BOBA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Boba kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.199390 prekybos kainą.

Boba (BOBA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Boba kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.324785 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.09591
    0.00%
  • 2026
    $ 0.100705
    5.00%
  • 2027
    $ 0.105740
    10.25%
  • 2028
    $ 0.111027
    15.76%
  • 2029
    $ 0.116579
    21.55%
  • 2030
    $ 0.122408
    27.63%
  • 2031
    $ 0.128528
    34.01%
  • 2032
    $ 0.134955
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.141702
    47.75%
  • 2034
    $ 0.148787
    55.13%
  • 2035
    $ 0.156227
    62.89%
  • 2036
    $ 0.164038
    71.03%
  • 2037
    $ 0.172240
    79.59%
  • 2038
    $ 0.180852
    88.56%
  • 2039
    $ 0.189895
    97.99%
  • 2040
    $ 0.199390
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Boba kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.09591
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.095923
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.096001
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.096304
    0.41%
Boba (BOBA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BOBA kaina yra $0.09591. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Boba (BOBA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BOBA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.095923. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Boba (BOBA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BOBA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.096001. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Boba (BOBA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BOBA kaina yra $0.096304. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Boba kainų statistika

$ 0.09591
$ 0.09591

-0.69%

$ 16.47M
$ 16.47M

171.62M
171.62M

$ 755.84K
$ 755.84K

--

Naujausia BOBA kaina yra $ 0.09591. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.69%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 755.84K.
Be to, BOBA turi 171.62M apyvartą ir $ 16.47M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Boba (BOBA)

Bandote įsigyti BOBA? Dabar galite BOBA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Boba ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BOBA dabar

Boba istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Boba, dabartinė Boba kaina yra 0.09594USD. Apyvartinė Boba (BOBA) pasiūla yra 0.00 BOBA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $16.47M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000219
    $ 0.10002
    $ 0.09542
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0.000229
    $ 0.10002
    $ 0.09253
  • 30 dienų
    -0.02%
    $ -0.002219
    $ 0.13244
    $ 0.08908
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Boba kaina pasikeitė $-0.000219, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Boba buvo prekiaujama aukščiausia $0.10002 ir žemiausia $0.09253. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo BOBA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Boba įvyko -0.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002219 vertę. Tai rodo, kad BOBA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Boba kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BOBA kainų istoriją

Kaip veikia Boba (BOBA) kainų prognozės modulis?

Boba Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BOBA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Boba ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BOBA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Boba kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BOBA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BOBA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Boba potencialą.

Kodėl BOBA kainų prognozė yra svarbi?

BOBA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BOBA dabar?
Pagal jūsų prognozes, BOBA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BOBA kainų prognozė?
Remiantis Boba (BOBA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BOBA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BOBA 2026 m.?
1 vieneto Boba (BOBA) kaina šiandien yra $0.09591. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BOBA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BOBA kaina 2027 m.?
Boba (BOBA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BOBA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BOBA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Boba (BOBA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BOBA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Boba (BOBA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BOBA 2030 m.?
1 vieneto Boba (BOBA) kaina šiandien yra $0.09591. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BOBA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BOBA kainų prognozė 2040 metams?
Boba (BOBA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BOBA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.