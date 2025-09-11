Bloktopia (BLOK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002514. Per pastarąsias 24 valandas BLOK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002008 iki aukščiausios $ 0.0002736 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLOK kaina yra $ 0.1776573348508086, o žemiausia – $ 0.000198605159726621.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLOK per pastarąją valandą pasikeitė +0.64%, per 24 valandas – +2.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bloktopia (BLOK) rinkos informacija
Dabartinė Bloktopia rinkos kapitalizacija yra $ 6.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 26.07K. BLOK apyvartoje yra 24.79B vienetų, o bendras kiekis siekia 116929392615. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.40M
Bloktopia (BLOK) kainos istorija USD
Stebėkite Bloktopia kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000005796
+2.36%
30 dienų
$ +0.0000284
+12.73%
60 dienų
$ -0.0000023
-0.91%
90 dienų
$ -0.0000451
-15.22%
Bloktopia kainos pokytis šiandien
Šiandien BLOK užfiksuotas $ +0.000005796 (+2.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bloktopia 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000284 (+12.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bloktopia 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLOK rodiklis pasikeitė $ -0.0000023 (-0.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bloktopia 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000451 (-15.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs.
Bloktopia galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bloktopia investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BLOKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bloktopia mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bloktopia, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kaip pirkti Bloktopia (BLOK)
Ieškote, kaip nusipirkti Bloktopia? Viskas paprasta ir patogu! Bloktopia lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.