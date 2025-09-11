Daugiau apie BIGTIME

Big Time logotipas

Big Time kaina(BIGTIME)

Big Time (BIGTIME) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Big Time (BIGTIME) kainos informacija (USD)

Big Time (BIGTIME) realiojo laiko kaina yra $ 0.05436. Per pastarąsias 24 valandas BIGTIME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05375 iki aukščiausios $ 0.05521 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIGTIME kaina yra $ 0.9827375371067537, o žemiausia – $ 0.04126017151234018.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIGTIME per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Big Time (BIGTIME) rinkos informacija

No.359

$ 108.39M
$ 108.39M$ 108.39M

$ 297.72K
$ 297.72K$ 297.72K

$ 271.80M
$ 271.80M$ 271.80M

1.99B
1.99B 1.99B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

39.87%

ETH

Dabartinė Big Time rinkos kapitalizacija yra $ 108.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 297.72K. BIGTIME apyvartoje yra 1.99B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 271.80M

Big Time (BIGTIME) kainos istorija USD

Stebėkite Big Time kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002951-0.54%
30 dienų$ -0.00402-6.89%
60 dienų$ -0.00643-10.58%
90 dienų$ -0.00024-0.44%
Big Time kainos pokytis šiandien

Šiandien BIGTIME užfiksuotas $ -0.0002951 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Big Time 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00402 (-6.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Big Time 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BIGTIME rodiklis pasikeitė $ -0.00643 (-10.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Big Time 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00024 (-0.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Big Time (BIGTIME) pokyčius?

Peržiūrėkite Big Time kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Big Time (BIGTIME)

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Big Time galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Big Time investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BIGTIMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Big Time mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Big Time, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Big Time kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Big Time (BIGTIME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Big Time (BIGTIME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Big Time prognozes.

Peržiūrėkite Big Time kainos prognozę dabar!

Big Time (BIGTIME) Tokenomika

Supratimas apie Big Time (BIGTIME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIGTIMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Big Time (BIGTIME)

Ieškote, kaip nusipirkti Big Time? Viskas paprasta ir patogu! Big Time lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BIGTIME į vietos valiutas

Big Time išteklius

Išsamesnei Big Time analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Big Time svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Big Time

Kiek Big Time(BIGTIME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BIGTIME kaina USD valiuta yra 0.05436USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BIGTIME į USD kaina?
Dabartinė BIGTIME kaina USD valiuta yra $ 0.05436. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Big Time rinkos kapitalizacija?
BIGTIME rinkos kapitalizacija yra $ 108.39MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BIGTIME apyvartoje?
BIGTIME apyvartoje yra 1.99BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BIGTIME kaina?
BIGTIME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9827375371067537USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BIGTIME kaina?
BIGTIME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04126017151234018USD.
Kokia yra BIGTIME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BIGTIME yra $ 297.72KUSD.
Ar BIGTIME kaina šiais metais kils?
BIGTIME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BIGTIME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

