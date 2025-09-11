bonkwifhat (BIF) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001793. Per pastarąsias 24 valandas BIF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001653 iki aukščiausios $ 0.0002058 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIF kaina yra $ 0.013658864951718214, o žemiausia – $ 0.00003965375665716.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIF per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -9.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
bonkwifhat (BIF) rinkos informacija
No.7732
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.68K
$ 1.68K$ 1.68K
$ 179.30K
$ 179.30K$ 179.30K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
Dabartinė bonkwifhat rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.68K. BIF apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 179.30K
bonkwifhat (BIF) kainos istorija USD
Stebėkite bonkwifhat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001869
-9.44%
30 dienų
$ +0.0000493
+37.92%
60 dienų
$ -0.0000006
-0.34%
90 dienų
$ +0.0000194
+12.13%
bonkwifhat kainos pokytis šiandien
Šiandien BIF užfiksuotas $ -0.00001869 (-9.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
bonkwifhat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000493 (+37.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
bonkwifhat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BIF rodiklis pasikeitė $ -0.0000006 (-0.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
bonkwifhat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000194 (+12.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir bonkwifhat (BIF) pokyčius?
bonkwifhat s the ultimate fusion of the two best memes coins on the Solana blockchain! Both of them have crazy market caps and garner all the attention, so just do the math: bonkwifhat is set to join them at the top!
bonkwifhat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų bonkwifhat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BIFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie bonkwifhat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti bonkwifhat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
bonkwifhat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos bonkwifhat (BIF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų bonkwifhat (BIF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes bonkwifhat prognozes.
Supratimas apie bonkwifhat (BIF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti bonkwifhat (BIF)
Ieškote, kaip nusipirkti bonkwifhat? Viskas paprasta ir patogu! bonkwifhat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
