CreatorBid kaina(BID)

$0.10917
CreatorBid (BID) kainos grafikas realiu laiku
CreatorBid (BID) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.10101
24 val. žemiausia
$ 0.13087
24 val. aukščiausia

$ 0.10101
$ 0.13087
$ 0.31888185183104717
$ 0.021154434890063488
-1.44%

+4.76%

+35.18%

+35.18%

CreatorBid (BID) realiojo laiko kaina yra $ 0.10885. Per pastarąsias 24 valandas BID svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10101 iki aukščiausios $ 0.13087 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BID kaina yra $ 0.31888185183104717, o žemiausia – $ 0.021154434890063488.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BID per pastarąją valandą pasikeitė -1.44%, per 24 valandas – +4.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +35.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CreatorBid (BID) rinkos informacija

No.765

$ 29.31M
$ 516.28K
$ 108.85M
269.30M
1,000,000,000
1,000,000,000
26.93%

BSC

Dabartinė CreatorBid rinkos kapitalizacija yra $ 29.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 516.28K. BID apyvartoje yra 269.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 108.85M

CreatorBid (BID) kainos istorija USD

Stebėkite CreatorBid kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0049604+4.76%
30 dienų$ +0.04099+60.40%
60 dienų$ -0.00159-1.44%
90 dienų$ +0.05437+99.79%
CreatorBid kainos pokytis šiandien

Šiandien BID užfiksuotas $ +0.0049604 (+4.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CreatorBid 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.04099 (+60.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CreatorBid 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BID rodiklis pasikeitė $ -0.00159 (-1.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CreatorBid 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.05437 (+99.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CreatorBid (BID) pokyčius?

Peržiūrėkite CreatorBid kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CreatorBid (BID)

Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership.

CreatorBid galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CreatorBid investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BIDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CreatorBid mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CreatorBid, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CreatorBid kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CreatorBid (BID) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CreatorBid (BID) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CreatorBid prognozes.

Peržiūrėkite CreatorBid kainos prognozę dabar!

CreatorBid (BID) Tokenomika

Supratimas apie CreatorBid (BID) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CreatorBid (BID)

Ieškote, kaip nusipirkti CreatorBid? Viskas paprasta ir patogu! CreatorBid lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BID į vietos valiutas

1 CreatorBid(BID) į VND
2,864.38775
1 CreatorBid(BID) į AUD
A$0.1643635
1 CreatorBid(BID) į GBP
0.0794605
1 CreatorBid(BID) į EUR
0.0925225
1 CreatorBid(BID) į USD
$0.10885
1 CreatorBid(BID) į MYR
RM0.459347
1 CreatorBid(BID) į TRY
4.4944165
1 CreatorBid(BID) į JPY
¥16.00095
1 CreatorBid(BID) į ARS
ARS$155.056825
1 CreatorBid(BID) į RUB
9.2794625
1 CreatorBid(BID) į INR
9.6060125
1 CreatorBid(BID) į IDR
Rp1,784.425944
1 CreatorBid(BID) į KRW
151.6008375
1 CreatorBid(BID) į PHP
6.2273085
1 CreatorBid(BID) į EGP
￡E.5.2411275
1 CreatorBid(BID) į BRL
R$0.58779
1 CreatorBid(BID) į CAD
C$0.150213
1 CreatorBid(BID) į BDT
13.25793
1 CreatorBid(BID) į NGN
164.1773665
1 CreatorBid(BID) į COP
$426.861806
1 CreatorBid(BID) į ZAR
R.1.904875
1 CreatorBid(BID) į UAH
4.493328
1 CreatorBid(BID) į VES
Bs16.9806
1 CreatorBid(BID) į CLP
$104.60485
1 CreatorBid(BID) į PKR
Rs30.9144885
1 CreatorBid(BID) į KZT
58.678858
1 CreatorBid(BID) į THB
฿3.46143
1 CreatorBid(BID) į TWD
NT$3.2992435
1 CreatorBid(BID) į AED
د.إ0.3994795
1 CreatorBid(BID) į CHF
Fr0.0859915
1 CreatorBid(BID) į HKD
HK$0.846853
1 CreatorBid(BID) į AMD
֏41.5926735
1 CreatorBid(BID) į MAD
.د.م0.9829155
1 CreatorBid(BID) į MXN
$2.0256985
1 CreatorBid(BID) į SAR
ريال0.4081875
1 CreatorBid(BID) į PLN
0.396214
1 CreatorBid(BID) į RON
лв0.4713205
1 CreatorBid(BID) į SEK
kr1.0177475
1 CreatorBid(BID) į BGN
лв0.1817795
1 CreatorBid(BID) į HUF
Ft36.612786
1 CreatorBid(BID) į CZK
2.2716995
1 CreatorBid(BID) į KWD
د.ك0.03319925
1 CreatorBid(BID) į ILS
0.361382
1 CreatorBid(BID) į AOA
Kz99.2243945
1 CreatorBid(BID) į BHD
.د.ب0.04103645
1 CreatorBid(BID) į BMD
$0.10885
1 CreatorBid(BID) į DKK
kr0.694463
1 CreatorBid(BID) į HNL
L2.8529585
1 CreatorBid(BID) į MUR
4.959206
1 CreatorBid(BID) į NAD
$1.913583
1 CreatorBid(BID) į NOK
kr1.081969
1 CreatorBid(BID) į NZD
$0.182868
1 CreatorBid(BID) į PAB
B/.0.10885
1 CreatorBid(BID) į PGK
K0.461524
1 CreatorBid(BID) į QAR
ر.ق0.396214
1 CreatorBid(BID) į RSD
дин.10.9056815

CreatorBid išteklius

Išsamesnei CreatorBid analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali CreatorBid svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CreatorBid

Kiek CreatorBid(BID) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BID kaina USD valiuta yra 0.10885USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BID į USD kaina?
Dabartinė BID kaina USD valiuta yra $ 0.10885. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CreatorBid rinkos kapitalizacija?
BID rinkos kapitalizacija yra $ 29.31MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BID apyvartoje?
BID apyvartoje yra 269.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BID kaina?
BID pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.31888185183104717USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BID kaina?
BID pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.021154434890063488USD.
Kokia yra BID prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BID yra $ 516.28KUSD.
Ar BID kaina šiais metais kils?
BID šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BID kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
CreatorBid (BID) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

