CreatorBid (BID) realiojo laiko kaina yra $ 0.10885. Per pastarąsias 24 valandas BID svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10101 iki aukščiausios $ 0.13087 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BID kaina yra $ 0.31888185183104717, o žemiausia – $ 0.021154434890063488.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BID per pastarąją valandą pasikeitė -1.44%, per 24 valandas – +4.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +35.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CreatorBid (BID) rinkos informacija
No.765
$ 29.31M
$ 29.31M$ 29.31M
$ 516.28K
$ 516.28K$ 516.28K
$ 108.85M
$ 108.85M$ 108.85M
269.30M
269.30M 269.30M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
26.93%
BSC
Dabartinė CreatorBid rinkos kapitalizacija yra $ 29.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 516.28K. BID apyvartoje yra 269.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 108.85M
CreatorBid (BID) kainos istorija USD
Stebėkite CreatorBid kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0049604
+4.76%
30 dienų
$ +0.04099
+60.40%
60 dienų
$ -0.00159
-1.44%
90 dienų
$ +0.05437
+99.79%
CreatorBid kainos pokytis šiandien
Šiandien BID užfiksuotas $ +0.0049604 (+4.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CreatorBid 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.04099 (+60.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CreatorBid 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BID rodiklis pasikeitė $ -0.00159 (-1.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CreatorBid 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.05437 (+99.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CreatorBid (BID) pokyčius?
Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership.
CreatorBid galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CreatorBid investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BIDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie CreatorBid mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CreatorBid, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
CreatorBid kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CreatorBid (BID) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CreatorBid (BID) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CreatorBid prognozes.
Supratimas apie CreatorBid (BID) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti CreatorBid (BID)
Ieškote, kaip nusipirkti CreatorBid? Viskas paprasta ir patogu! CreatorBid lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.