Bert (BERT) realiojo laiko kaina yra $ 0.069512. Per pastarąsias 24 valandas BERT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.064989 iki aukščiausios $ 0.071793 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BERT kaina yra $ 0.19060749447150313, o žemiausia – $ 0.000009527614947582.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BERT per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – -0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bert (BERT) rinkos informacija
No.497
$ 67.20M
$ 367.09K
$ 68.12M
966.75M
979,947,881
979,946,262.03
98.65%
SOL
Dabartinė Bert rinkos kapitalizacija yra $ 67.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 367.09K. BERT apyvartoje yra 966.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 979946262.03. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 68.12M
Bert (BERT) kainos istorija USD
Stebėkite Bert kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00006958
-0.10%
30 dienų
$ +0.024392
+54.06%
60 dienų
$ +0.036028
+107.59%
90 dienų
$ +0.043383
+166.03%
Bert kainos pokytis šiandien
Šiandien BERT užfiksuotas $ -0.00006958 (-0.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bert 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.024392 (+54.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bert 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BERT rodiklis pasikeitė $ +0.036028 (+107.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bert 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.043383 (+166.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bert (BERT) pokyčius?
Bert galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bert investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bert, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bert kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bert (BERT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bert (BERT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bert prognozes.
Supratimas apie Bert (BERT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BERTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bert (BERT)
Ieškote, kaip nusipirkti Bert? Viskas paprasta ir patogu! Bert lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
