Daugiau apie BEAM

BEAM Kainos informacija

BEAM Oficiali svetainė

BEAM Tokenomika

BEAM Kainų prognozė

BEAM Istorija

BEAM pirkimo vadovas

BEAMvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BEAM Spot

BEAM USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BEAM logotipas

BEAM kaina(BEAM)

1 BEAM į USD – tiesioginė kaina:

$0.02703
$0.02703$0.02703
-0.25%1D
USD
BEAM (BEAM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:25:01(UTC+8)

BEAM (BEAM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02688
$ 0.02688$ 0.02688
24 val. žemiausia
$ 0.02821
$ 0.02821$ 0.02821
24 val. aukščiausia

$ 0.02688
$ 0.02688$ 0.02688

$ 0.02821
$ 0.02821$ 0.02821

$ 3.1829798403
$ 3.1829798403$ 3.1829798403

$ 0.024893559039603684
$ 0.024893559039603684$ 0.024893559039603684

0.00%

-0.25%

+0.78%

+0.78%

BEAM (BEAM) realiojo laiko kaina yra $ 0.02703. Per pastarąsias 24 valandas BEAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02688 iki aukščiausios $ 0.02821 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BEAM kaina yra $ 3.1829798403, o žemiausia – $ 0.024893559039603684.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BEAM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BEAM (BEAM) rinkos informacija

No.1517

$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M

$ 67.94K
$ 67.94K$ 67.94K

$ 7.10M
$ 7.10M$ 7.10M

150.75M
150.75M 150.75M

262,800,000
262,800,000 262,800,000

150,753,560
150,753,560 150,753,560

57.36%

2019-01-03 00:00:00

BEAM

Dabartinė BEAM rinkos kapitalizacija yra $ 4.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 67.94K. BEAM apyvartoje yra 150.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 150753560. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.10M

BEAM (BEAM) kainos istorija USD

Stebėkite BEAM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000677-0.25%
30 dienų$ -0.00288-9.63%
60 dienų$ -0.0093-25.60%
90 dienų$ -0.00533-16.48%
BEAM kainos pokytis šiandien

Šiandien BEAM užfiksuotas $ -0.0000677 (-0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BEAM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00288 (-9.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BEAM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BEAM rodiklis pasikeitė $ -0.0093 (-25.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BEAM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00533 (-16.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BEAM (BEAM) pokyčius?

Peržiūrėkite BEAM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BEAM (BEAM)

Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

BEAM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BEAM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BEAMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BEAM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BEAM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BEAM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BEAM (BEAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BEAM (BEAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BEAM prognozes.

Peržiūrėkite BEAM kainos prognozę dabar!

BEAM (BEAM) Tokenomika

Supratimas apie BEAM (BEAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BEAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BEAM (BEAM)

Ieškote, kaip nusipirkti BEAM? Viskas paprasta ir patogu! BEAM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BEAM į vietos valiutas

1 BEAM(BEAM) į VND
711.29445
1 BEAM(BEAM) į AUD
A$0.0408153
1 BEAM(BEAM) į GBP
0.0197319
1 BEAM(BEAM) į EUR
0.0229755
1 BEAM(BEAM) į USD
$0.02703
1 BEAM(BEAM) į MYR
RM0.1137963
1 BEAM(BEAM) į TRY
1.1157984
1 BEAM(BEAM) į JPY
¥3.97341
1 BEAM(BEAM) į ARS
ARS$38.504235
1 BEAM(BEAM) į RUB
2.2837647
1 BEAM(BEAM) į INR
2.381343
1 BEAM(BEAM) į IDR
Rp443.1146832
1 BEAM(BEAM) į KRW
37.5414264
1 BEAM(BEAM) į PHP
1.5439536
1 BEAM(BEAM) į EGP
￡E.1.300143
1 BEAM(BEAM) į BRL
R$0.145962
1 BEAM(BEAM) į CAD
C$0.0373014
1 BEAM(BEAM) į BDT
3.292254
1 BEAM(BEAM) į NGN
40.8307071
1 BEAM(BEAM) į COP
$105.9997668
1 BEAM(BEAM) į ZAR
R.0.4727547
1 BEAM(BEAM) į UAH
1.1157984
1 BEAM(BEAM) į VES
Bs4.21668
1 BEAM(BEAM) į CLP
$25.97583
1 BEAM(BEAM) į PKR
Rs7.6767903
1 BEAM(BEAM) į KZT
14.5713324
1 BEAM(BEAM) į THB
฿0.8590134
1 BEAM(BEAM) į TWD
NT$0.8176575
1 BEAM(BEAM) į AED
د.إ0.0992001
1 BEAM(BEAM) į CHF
Fr0.0213537
1 BEAM(BEAM) į HKD
HK$0.2102934
1 BEAM(BEAM) į AMD
֏10.3284333
1 BEAM(BEAM) į MAD
.د.م0.2440809
1 BEAM(BEAM) į MXN
$0.5024877
1 BEAM(BEAM) į SAR
ريال0.1013625
1 BEAM(BEAM) į PLN
0.0983892
1 BEAM(BEAM) į RON
лв0.1170399
1 BEAM(BEAM) į SEK
kr0.2524602
1 BEAM(BEAM) į BGN
лв0.0451401
1 BEAM(BEAM) į HUF
Ft9.0826206
1 BEAM(BEAM) į CZK
0.5635755
1 BEAM(BEAM) į KWD
د.ك0.00824415
1 BEAM(BEAM) į ILS
0.0897396
1 BEAM(BEAM) į AOA
Kz24.7300173
1 BEAM(BEAM) į BHD
.د.ب0.01019031
1 BEAM(BEAM) į BMD
$0.02703
1 BEAM(BEAM) į DKK
kr0.1724514
1 BEAM(BEAM) į HNL
L0.7084563
1 BEAM(BEAM) į MUR
1.229865
1 BEAM(BEAM) į NAD
$0.4751874
1 BEAM(BEAM) į NOK
kr0.2684079
1 BEAM(BEAM) į NZD
$0.0454104
1 BEAM(BEAM) į PAB
B/.0.02703
1 BEAM(BEAM) į PGK
K0.1146072
1 BEAM(BEAM) į QAR
ر.ق0.0983892
1 BEAM(BEAM) į RSD
дин.2.7070545

BEAM išteklius

Išsamesnei BEAM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali BEAM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BEAM

Kiek BEAM(BEAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BEAM kaina USD valiuta yra 0.02703USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BEAM į USD kaina?
Dabartinė BEAM kaina USD valiuta yra $ 0.02703. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BEAM rinkos kapitalizacija?
BEAM rinkos kapitalizacija yra $ 4.07MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BEAM apyvartoje?
BEAM apyvartoje yra 150.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BEAM kaina?
BEAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.1829798403USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BEAM kaina?
BEAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.024893559039603684USD.
Kokia yra BEAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BEAM yra $ 67.94KUSD.
Ar BEAM kaina šiais metais kils?
BEAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BEAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:25:01(UTC+8)

BEAM (BEAM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BEAM-į-USD skaičiuoklė

Suma

BEAM
BEAM
USD
USD

1 BEAM = 0.02703 USD

Prekiauti BEAM

BEAMUSDT
$0.02703
$0.02703$0.02703
-0.36%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis