Big Data Protocol (BDP) realiojo laiko kaina yra $ 0.02731. Per pastarąsias 24 valandas BDP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02602 iki aukščiausios $ 0.03003 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BDP kaina yra $ 15.00228273, o žemiausia – $ 0.01474429158777362.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BDP per pastarąją valandą pasikeitė -0.52%, per 24 valandas – -2.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Big Data Protocol (BDP) rinkos informacija
Dabartinė Big Data Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 1.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.13K. BDP apyvartoje yra 52.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 64923252.85185185. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.18M
Big Data Protocol (BDP) kainos istorija USD
Stebėkite Big Data Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0006773
-2.42%
30 dienų
$ -0.00689
-20.15%
60 dienų
$ -0.02223
-44.88%
90 dienų
$ -0.02606
-48.83%
Big Data Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien BDP užfiksuotas $ -0.0006773 (-2.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Big Data Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00689 (-20.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Big Data Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BDP rodiklis pasikeitė $ -0.02223 (-44.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Big Data Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02606 (-48.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Big Data Protocol (BDP) pokyčius?
Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data
BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.
Big Data Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Big Data Protocol (BDP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Big Data Protocol (BDP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Big Data Protocol prognozes.
Supratimas apie Big Data Protocol (BDP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BDPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Big Data Protocol (BDP)
