Daugiau apie BDP

BDP Kainos informacija

BDP Oficiali svetainė

BDP Tokenomika

BDP Kainų prognozė

BDP Istorija

BDP pirkimo vadovas

BDPvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BDP Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Big Data Protocol logotipas

Big Data Protocol kaina(BDP)

1 BDP į USD – tiesioginė kaina:

$0.02731
$0.02731$0.02731
-2.42%1D
USD
Big Data Protocol (BDP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:24:40(UTC+8)

Big Data Protocol (BDP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02602
$ 0.02602$ 0.02602
24 val. žemiausia
$ 0.03003
$ 0.03003$ 0.03003
24 val. aukščiausia

$ 0.02602
$ 0.02602$ 0.02602

$ 0.03003
$ 0.03003$ 0.03003

$ 15.00228273
$ 15.00228273$ 15.00228273

$ 0.01474429158777362
$ 0.01474429158777362$ 0.01474429158777362

-0.52%

-2.42%

-6.25%

-6.25%

Big Data Protocol (BDP) realiojo laiko kaina yra $ 0.02731. Per pastarąsias 24 valandas BDP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02602 iki aukščiausios $ 0.03003 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BDP kaina yra $ 15.00228273, o žemiausia – $ 0.01474429158777362.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BDP per pastarąją valandą pasikeitė -0.52%, per 24 valandas – -2.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Big Data Protocol (BDP) rinkos informacija

No.2022

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

$ 58.13K
$ 58.13K$ 58.13K

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

52.86M
52.86M 52.86M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

64,923,252.85185185
64,923,252.85185185 64,923,252.85185185

66.07%

2021-03-04 00:00:00

ETH

Dabartinė Big Data Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 1.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.13K. BDP apyvartoje yra 52.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 64923252.85185185. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.18M

Big Data Protocol (BDP) kainos istorija USD

Stebėkite Big Data Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0006773-2.42%
30 dienų$ -0.00689-20.15%
60 dienų$ -0.02223-44.88%
90 dienų$ -0.02606-48.83%
Big Data Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien BDP užfiksuotas $ -0.0006773 (-2.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Big Data Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00689 (-20.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Big Data Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BDP rodiklis pasikeitė $ -0.02223 (-44.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Big Data Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02606 (-48.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Big Data Protocol (BDP) pokyčius?

Peržiūrėkite Big Data Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Big Data Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Big Data Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BDPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Big Data Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Big Data Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Big Data Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Big Data Protocol (BDP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Big Data Protocol (BDP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Big Data Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Big Data Protocol kainos prognozę dabar!

Big Data Protocol (BDP) Tokenomika

Supratimas apie Big Data Protocol (BDP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BDPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Big Data Protocol (BDP)

Ieškote, kaip nusipirkti Big Data Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Big Data Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BDP į vietos valiutas

1 Big Data Protocol(BDP) į VND
718.66265
1 Big Data Protocol(BDP) į AUD
A$0.0412381
1 Big Data Protocol(BDP) į GBP
0.0199363
1 Big Data Protocol(BDP) į EUR
0.0232135
1 Big Data Protocol(BDP) į USD
$0.02731
1 Big Data Protocol(BDP) į MYR
RM0.1149751
1 Big Data Protocol(BDP) į TRY
1.1273568
1 Big Data Protocol(BDP) į JPY
¥4.01457
1 Big Data Protocol(BDP) į ARS
ARS$38.903095
1 Big Data Protocol(BDP) į RUB
2.3074219
1 Big Data Protocol(BDP) į INR
2.406011
1 Big Data Protocol(BDP) į IDR
Rp447.7048464
1 Big Data Protocol(BDP) į KRW
37.9303128
1 Big Data Protocol(BDP) į PHP
1.5599472
1 Big Data Protocol(BDP) į EGP
￡E.1.313611
1 Big Data Protocol(BDP) į BRL
R$0.147474
1 Big Data Protocol(BDP) į CAD
C$0.0376878
1 Big Data Protocol(BDP) į BDT
3.326358
1 Big Data Protocol(BDP) į NGN
41.2536667
1 Big Data Protocol(BDP) į COP
$107.0978036
1 Big Data Protocol(BDP) į ZAR
R.0.4776519
1 Big Data Protocol(BDP) į UAH
1.1273568
1 Big Data Protocol(BDP) į VES
Bs4.26036
1 Big Data Protocol(BDP) į CLP
$26.24491
1 Big Data Protocol(BDP) į PKR
Rs7.7563131
1 Big Data Protocol(BDP) į KZT
14.7222748
1 Big Data Protocol(BDP) į THB
฿0.8679118
1 Big Data Protocol(BDP) į TWD
NT$0.8261275
1 Big Data Protocol(BDP) į AED
د.إ0.1002277
1 Big Data Protocol(BDP) į CHF
Fr0.0215749
1 Big Data Protocol(BDP) į HKD
HK$0.2124718
1 Big Data Protocol(BDP) į AMD
֏10.4354241
1 Big Data Protocol(BDP) į MAD
.د.م0.2466093
1 Big Data Protocol(BDP) į MXN
$0.5076929
1 Big Data Protocol(BDP) į SAR
ريال0.1024125
1 Big Data Protocol(BDP) į PLN
0.0994084
1 Big Data Protocol(BDP) į RON
лв0.1182523
1 Big Data Protocol(BDP) į SEK
kr0.2550754
1 Big Data Protocol(BDP) į BGN
лв0.0456077
1 Big Data Protocol(BDP) į HUF
Ft9.1767062
1 Big Data Protocol(BDP) į CZK
0.5694135
1 Big Data Protocol(BDP) į KWD
د.ك0.00832955
1 Big Data Protocol(BDP) į ILS
0.0906692
1 Big Data Protocol(BDP) į AOA
Kz24.9861921
1 Big Data Protocol(BDP) į BHD
.د.ب0.01029587
1 Big Data Protocol(BDP) į BMD
$0.02731
1 Big Data Protocol(BDP) į DKK
kr0.1742378
1 Big Data Protocol(BDP) į HNL
L0.7157951
1 Big Data Protocol(BDP) į MUR
1.242605
1 Big Data Protocol(BDP) į NAD
$0.4801098
1 Big Data Protocol(BDP) į NOK
kr0.2711883
1 Big Data Protocol(BDP) į NZD
$0.0458808
1 Big Data Protocol(BDP) į PAB
B/.0.02731
1 Big Data Protocol(BDP) į PGK
K0.1157944
1 Big Data Protocol(BDP) į QAR
ر.ق0.0994084
1 Big Data Protocol(BDP) į RSD
дин.2.7350965

Big Data Protocol išteklius

Išsamesnei Big Data Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Big Data Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Big Data Protocol

Kiek Big Data Protocol(BDP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BDP kaina USD valiuta yra 0.02731USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BDP į USD kaina?
Dabartinė BDP kaina USD valiuta yra $ 0.02731. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Big Data Protocol rinkos kapitalizacija?
BDP rinkos kapitalizacija yra $ 1.44MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BDP apyvartoje?
BDP apyvartoje yra 52.86MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BDP kaina?
BDP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 15.00228273USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BDP kaina?
BDP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01474429158777362USD.
Kokia yra BDP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BDP yra $ 58.13KUSD.
Ar BDP kaina šiais metais kils?
BDP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BDP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:24:40(UTC+8)

Big Data Protocol (BDP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BDP-į-USD skaičiuoklė

Suma

BDP
BDP
USD
USD

1 BDP = 0.02731 USD

Prekiauti BDP

BDPUSDT
$0.02731
$0.02731$0.02731
-2.39%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis