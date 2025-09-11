BILLION DOLLAR CAT (BDC) realiojo laiko kaina yra $ 0.006999. Per pastarąsias 24 valandas BDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00628 iki aukščiausios $ 0.007318 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BDC kaina yra $ 0.1662948067913333, o žemiausia – $ 0.003835618529974725.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BDC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BILLION DOLLAR CAT (BDC) rinkos informacija
Dabartinė BILLION DOLLAR CAT rinkos kapitalizacija yra $ 7.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.01K. BDC apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.00M
BILLION DOLLAR CAT (BDC) kainos istorija USD
Stebėkite BILLION DOLLAR CAT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00018798
+2.76%
30 dienų
$ -0.006604
-48.55%
60 dienų
$ -0.005685
-44.83%
90 dienų
$ -0.005001
-41.68%
BILLION DOLLAR CAT kainos pokytis šiandien
Šiandien BDC užfiksuotas $ +0.00018798 (+2.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BILLION DOLLAR CAT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.006604 (-48.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BILLION DOLLAR CAT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BDC rodiklis pasikeitė $ -0.005685 (-44.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BILLION DOLLAR CAT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.005001 (-41.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BILLION DOLLAR CAT (BDC) pokyčius?
BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.
BILLION DOLLAR CAT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BILLION DOLLAR CAT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BDCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BILLION DOLLAR CAT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BILLION DOLLAR CAT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BILLION DOLLAR CAT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BILLION DOLLAR CAT (BDC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BILLION DOLLAR CAT (BDC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BILLION DOLLAR CAT prognozes.
Supratimas apie BILLION DOLLAR CAT (BDC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BDCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BILLION DOLLAR CAT (BDC)
Ieškote, kaip nusipirkti BILLION DOLLAR CAT? Viskas paprasta ir patogu! BILLION DOLLAR CAT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.