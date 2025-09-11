Daugiau apie BDC

BILLION DOLLAR CAT logotipas

BILLION DOLLAR CAT kaina(BDC)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:24:32(UTC+8)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) kainos informacija (USD)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) realiojo laiko kaina yra $ 0.006999. Per pastarąsias 24 valandas BDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00628 iki aukščiausios $ 0.007318 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BDC kaina yra $ 0.1662948067913333, o žemiausia – $ 0.003835618529974725.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BDC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BILLION DOLLAR CAT (BDC) rinkos informacija

Dabartinė BILLION DOLLAR CAT rinkos kapitalizacija yra $ 7.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.01K. BDC apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.00M

BILLION DOLLAR CAT (BDC) kainos istorija USD

Stebėkite BILLION DOLLAR CAT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00018798+2.76%
30 dienų$ -0.006604-48.55%
60 dienų$ -0.005685-44.83%
90 dienų$ -0.005001-41.68%
BILLION DOLLAR CAT kainos pokytis šiandien

Šiandien BDC užfiksuotas $ +0.00018798 (+2.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BILLION DOLLAR CAT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.006604 (-48.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BILLION DOLLAR CAT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BDC rodiklis pasikeitė $ -0.005685 (-44.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BILLION DOLLAR CAT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.005001 (-41.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BILLION DOLLAR CAT (BDC) pokyčius?

Peržiūrėkite BILLION DOLLAR CAT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BILLION DOLLAR CAT (BDC)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

BILLION DOLLAR CAT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BILLION DOLLAR CAT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BDCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BILLION DOLLAR CAT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BILLION DOLLAR CAT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BILLION DOLLAR CAT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BILLION DOLLAR CAT (BDC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BILLION DOLLAR CAT (BDC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BILLION DOLLAR CAT prognozes.

Peržiūrėkite BILLION DOLLAR CAT kainos prognozę dabar!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Tokenomika

Supratimas apie BILLION DOLLAR CAT (BDC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BDCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Ieškote, kaip nusipirkti BILLION DOLLAR CAT? Viskas paprasta ir patogu! BILLION DOLLAR CAT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BDC į vietos valiutas

BILLION DOLLAR CAT išteklius

Išsamesnei BILLION DOLLAR CAT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BILLION DOLLAR CAT

Kiek BILLION DOLLAR CAT(BDC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BDC kaina USD valiuta yra 0.006999USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BDC į USD kaina?
Dabartinė BDC kaina USD valiuta yra $ 0.006999. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BILLION DOLLAR CAT rinkos kapitalizacija?
BDC rinkos kapitalizacija yra $ 7.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BDC apyvartoje?
BDC apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BDC kaina?
BDC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1662948067913333USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BDC kaina?
BDC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003835618529974725USD.
Kokia yra BDC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BDC yra $ 3.01KUSD.
Ar BDC kaina šiais metais kils?
BDC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BDC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
BILLION DOLLAR CAT (BDC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

