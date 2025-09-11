BlackCardCoin (BCCOIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.06194. Per pastarąsias 24 valandas BCCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04501 iki aukščiausios $ 0.0694 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BCCOIN kaina yra $ 31.27256325463208, o žemiausia – $ 0.013807670630145886.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BCCOIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +275.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BlackCardCoin (BCCOIN) rinkos informacija
Dabartinė BlackCardCoin rinkos kapitalizacija yra $ 619.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 107.29K. BCCOIN apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 70000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.29M
BlackCardCoin (BCCOIN) kainos istorija USD
Stebėkite BlackCardCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0003143
+0.51%
30 dienų
$ -0.02305
-27.13%
60 dienų
$ -0.05395
-46.56%
90 dienų
$ -0.02501
-28.77%
BlackCardCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien BCCOIN užfiksuotas $ +0.0003143 (+0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BlackCardCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02305 (-27.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BlackCardCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BCCOIN rodiklis pasikeitė $ -0.05395 (-46.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BlackCardCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02501 (-28.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BlackCardCoin (BCCOIN) pokyčius?
BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.
BlackCardCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BlackCardCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BlackCardCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BlackCardCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BlackCardCoin (BCCOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BlackCardCoin (BCCOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BlackCardCoin prognozes.
Supratimas apie BlackCardCoin (BCCOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BCCOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BlackCardCoin (BCCOIN)
Ieškote, kaip nusipirkti BlackCardCoin? Viskas paprasta ir patogu! BlackCardCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
