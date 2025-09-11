Daugiau apie BCCOIN

BCCOIN Kainos informacija

BCCOIN Baltoji knyga

BCCOIN Oficiali svetainė

BCCOIN Tokenomika

BCCOIN Kainų prognozė

BCCOIN Istorija

BCCOIN pirkimo vadovas

BCCOINvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BCCOIN Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BlackCardCoin logotipas

BlackCardCoin kaina(BCCOIN)

1 BCCOIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.06194
$0.06194$0.06194
+0.51%1D
USD
BlackCardCoin (BCCOIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:39:30(UTC+8)

BlackCardCoin (BCCOIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04501
$ 0.04501$ 0.04501
24 val. žemiausia
$ 0.0694
$ 0.0694$ 0.0694
24 val. aukščiausia

$ 0.04501
$ 0.04501$ 0.04501

$ 0.0694
$ 0.0694$ 0.0694

$ 31.27256325463208
$ 31.27256325463208$ 31.27256325463208

$ 0.013807670630145886
$ 0.013807670630145886$ 0.013807670630145886

+0.38%

+0.51%

+275.84%

+275.84%

BlackCardCoin (BCCOIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.06194. Per pastarąsias 24 valandas BCCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04501 iki aukščiausios $ 0.0694 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BCCOIN kaina yra $ 31.27256325463208, o žemiausia – $ 0.013807670630145886.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BCCOIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +275.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BlackCardCoin (BCCOIN) rinkos informacija

No.2370

$ 619.40K
$ 619.40K$ 619.40K

$ 107.29K
$ 107.29K$ 107.29K

$ 9.29M
$ 9.29M$ 9.29M

10.00M
10.00M 10.00M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

70,000,000
70,000,000 70,000,000

6.66%

BSC

Dabartinė BlackCardCoin rinkos kapitalizacija yra $ 619.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 107.29K. BCCOIN apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 70000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.29M

BlackCardCoin (BCCOIN) kainos istorija USD

Stebėkite BlackCardCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0003143+0.51%
30 dienų$ -0.02305-27.13%
60 dienų$ -0.05395-46.56%
90 dienų$ -0.02501-28.77%
BlackCardCoin kainos pokytis šiandien

Šiandien BCCOIN užfiksuotas $ +0.0003143 (+0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BlackCardCoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02305 (-27.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BlackCardCoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BCCOIN rodiklis pasikeitė $ -0.05395 (-46.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BlackCardCoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02501 (-28.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BlackCardCoin (BCCOIN) pokyčius?

Peržiūrėkite BlackCardCoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BlackCardCoin (BCCOIN)

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

BlackCardCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BlackCardCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BCCOINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BlackCardCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BlackCardCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BlackCardCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BlackCardCoin (BCCOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BlackCardCoin (BCCOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BlackCardCoin prognozes.

Peržiūrėkite BlackCardCoin kainos prognozę dabar!

BlackCardCoin (BCCOIN) Tokenomika

Supratimas apie BlackCardCoin (BCCOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BCCOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BlackCardCoin (BCCOIN)

Ieškote, kaip nusipirkti BlackCardCoin? Viskas paprasta ir patogu! BlackCardCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BCCOIN į vietos valiutas

1 BlackCardCoin(BCCOIN) į VND
1,629.9511
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į AUD
A$0.0935294
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į GBP
0.0452162
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į EUR
0.052649
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į USD
$0.06194
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į MYR
RM0.2613868
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į TRY
2.5568832
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į JPY
¥9.10518
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į ARS
ARS$88.23353
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į RUB
5.2333106
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į INR
5.4606304
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į IDR
Rp1,015.4096736
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į KRW
86.0272272
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į PHP
3.539871
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į EGP
￡E.2.982411
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į BRL
R$0.334476
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į CAD
C$0.0854772
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į BDT
7.544292
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į NGN
93.4234826
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į COP
$242.9014264
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į ZAR
R.1.0833306
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į UAH
2.5568832
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į VES
Bs9.66264
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į CLP
$59.52434
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į PKR
Rs17.5915794
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į KZT
33.3906152
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į THB
฿1.9684532
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į TWD
NT$1.879879
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į AED
د.إ0.2273198
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į CHF
Fr0.0489326
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į HKD
HK$0.4818932
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į AMD
֏23.6678934
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į MAD
.د.م0.5593182
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į MXN
$1.152084
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į SAR
ريال0.232275
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į PLN
0.2254616
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į RON
лв0.2688196
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į SEK
kr0.579139
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į BGN
лв0.1034398
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į HUF
Ft20.8198922
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į CZK
1.2920684
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į KWD
د.ك0.0188917
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į ILS
0.2056408
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į AOA
Kz56.6695254
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į BHD
.د.ب0.02335138
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į BMD
$0.06194
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į DKK
kr0.3951772
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į HNL
L1.6234474
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į MUR
2.81827
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į NAD
$1.0889052
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į NOK
kr0.6150642
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į NZD
$0.1040592
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į PAB
B/.0.06194
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į PGK
K0.2626256
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į QAR
ر.ق0.2254616
1 BlackCardCoin(BCCOIN) į RSD
дин.6.203291

BlackCardCoin išteklius

Išsamesnei BlackCardCoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BlackCardCoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BlackCardCoin

Kiek BlackCardCoin(BCCOIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BCCOIN kaina USD valiuta yra 0.06194USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BCCOIN į USD kaina?
Dabartinė BCCOIN kaina USD valiuta yra $ 0.06194. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BlackCardCoin rinkos kapitalizacija?
BCCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 619.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BCCOIN apyvartoje?
BCCOIN apyvartoje yra 10.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BCCOIN kaina?
BCCOIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 31.27256325463208USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BCCOIN kaina?
BCCOIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.013807670630145886USD.
Kokia yra BCCOIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BCCOIN yra $ 107.29KUSD.
Ar BCCOIN kaina šiais metais kils?
BCCOIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BCCOIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:39:30(UTC+8)

BlackCardCoin (BCCOIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BCCOIN-į-USD skaičiuoklė

Suma

BCCOIN
BCCOIN
USD
USD

1 BCCOIN = 0.06194 USD

Prekiauti BCCOIN

BCCOINUSDT
$0.06194
$0.06194$0.06194
+0.45%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis