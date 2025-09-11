Daugiau apie BAR

BAR Kainos informacija

BAR Oficiali svetainė

BAR Tokenomika

BAR Kainų prognozė

BAR Istorija

BAR pirkimo vadovas

BARvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BAR Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

FC Barcelona FT logotipas

FC Barcelona FT kaina(BAR)

1 BAR į USD – tiesioginė kaina:

$1.14
$1.14$1.14
-0.34%1D
USD
FC Barcelona FT (BAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:23:34(UTC+8)

FC Barcelona FT (BAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.135
$ 1.135$ 1.135
24 val. žemiausia
$ 1.154
$ 1.154$ 1.154
24 val. aukščiausia

$ 1.135
$ 1.135$ 1.135

$ 1.154
$ 1.154$ 1.154

$ 79.25934055
$ 79.25934055$ 79.25934055

$ 0.991574489714179
$ 0.991574489714179$ 0.991574489714179

-0.27%

-0.33%

-0.09%

-0.09%

FC Barcelona FT (BAR) realiojo laiko kaina yra $ 1.14. Per pastarąsias 24 valandas BAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.135 iki aukščiausios $ 1.154 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAR kaina yra $ 79.25934055, o žemiausia – $ 0.991574489714179.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FC Barcelona FT (BAR) rinkos informacija

No.990

$ 16.09M
$ 16.09M$ 16.09M

$ 199.84K
$ 199.84K$ 199.84K

$ 45.55M
$ 45.55M$ 45.55M

14.11M
14.11M 14.11M

39,960,000
39,960,000 39,960,000

CHZ

Dabartinė FC Barcelona FT rinkos kapitalizacija yra $ 16.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 199.84K. BAR apyvartoje yra 14.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 39960000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.55M

FC Barcelona FT (BAR) kainos istorija USD

Stebėkite FC Barcelona FT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00389-0.33%
30 dienų$ -0.173-13.18%
60 dienų$ +0.012+1.06%
90 dienų$ -0.13-10.24%
FC Barcelona FT kainos pokytis šiandien

Šiandien BAR užfiksuotas $ -0.00389 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FC Barcelona FT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.173 (-13.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FC Barcelona FT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BAR rodiklis pasikeitė $ +0.012 (+1.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FC Barcelona FT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.13 (-10.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FC Barcelona FT (BAR) pokyčius?

Peržiūrėkite FC Barcelona FT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FC Barcelona FT (BAR)

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

FC Barcelona FT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FC Barcelona FT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BARstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FC Barcelona FT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FC Barcelona FT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FC Barcelona FT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FC Barcelona FT (BAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FC Barcelona FT (BAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FC Barcelona FT prognozes.

Peržiūrėkite FC Barcelona FT kainos prognozę dabar!

FC Barcelona FT (BAR) Tokenomika

Supratimas apie FC Barcelona FT (BAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FC Barcelona FT (BAR)

Ieškote, kaip nusipirkti FC Barcelona FT? Viskas paprasta ir patogu! FC Barcelona FT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BAR į vietos valiutas

1 FC Barcelona FT(BAR) į VND
29,999.1
1 FC Barcelona FT(BAR) į AUD
A$1.7214
1 FC Barcelona FT(BAR) į GBP
0.8322
1 FC Barcelona FT(BAR) į EUR
0.969
1 FC Barcelona FT(BAR) į USD
$1.14
1 FC Barcelona FT(BAR) į MYR
RM4.7994
1 FC Barcelona FT(BAR) į TRY
47.0592
1 FC Barcelona FT(BAR) į JPY
¥167.58
1 FC Barcelona FT(BAR) į ARS
ARS$1,623.93
1 FC Barcelona FT(BAR) į RUB
96.3186
1 FC Barcelona FT(BAR) į INR
100.434
1 FC Barcelona FT(BAR) į IDR
Rp18,688.5216
1 FC Barcelona FT(BAR) į KRW
1,583.3232
1 FC Barcelona FT(BAR) į PHP
65.1168
1 FC Barcelona FT(BAR) į EGP
￡E.54.834
1 FC Barcelona FT(BAR) į BRL
R$6.156
1 FC Barcelona FT(BAR) į CAD
C$1.5732
1 FC Barcelona FT(BAR) į BDT
138.852
1 FC Barcelona FT(BAR) į NGN
1,722.0498
1 FC Barcelona FT(BAR) į COP
$4,470.5784
1 FC Barcelona FT(BAR) į ZAR
R.19.9386
1 FC Barcelona FT(BAR) į UAH
47.0592
1 FC Barcelona FT(BAR) į VES
Bs177.84
1 FC Barcelona FT(BAR) į CLP
$1,095.54
1 FC Barcelona FT(BAR) į PKR
Rs323.7714
1 FC Barcelona FT(BAR) į KZT
614.5512
1 FC Barcelona FT(BAR) į THB
฿36.2292
1 FC Barcelona FT(BAR) į TWD
NT$34.485
1 FC Barcelona FT(BAR) į AED
د.إ4.1838
1 FC Barcelona FT(BAR) į CHF
Fr0.9006
1 FC Barcelona FT(BAR) į HKD
HK$8.8692
1 FC Barcelona FT(BAR) į AMD
֏435.6054
1 FC Barcelona FT(BAR) į MAD
.د.م10.2942
1 FC Barcelona FT(BAR) į MXN
$21.1926
1 FC Barcelona FT(BAR) į SAR
ريال4.275
1 FC Barcelona FT(BAR) į PLN
4.1496
1 FC Barcelona FT(BAR) į RON
лв4.9362
1 FC Barcelona FT(BAR) į SEK
kr10.6476
1 FC Barcelona FT(BAR) į BGN
лв1.9038
1 FC Barcelona FT(BAR) į HUF
Ft383.0628
1 FC Barcelona FT(BAR) į CZK
23.769
1 FC Barcelona FT(BAR) į KWD
د.ك0.3477
1 FC Barcelona FT(BAR) į ILS
3.7848
1 FC Barcelona FT(BAR) į AOA
Kz1,042.9974
1 FC Barcelona FT(BAR) į BHD
.د.ب0.42978
1 FC Barcelona FT(BAR) į BMD
$1.14
1 FC Barcelona FT(BAR) į DKK
kr7.2732
1 FC Barcelona FT(BAR) į HNL
L29.8794
1 FC Barcelona FT(BAR) į MUR
51.87
1 FC Barcelona FT(BAR) į NAD
$20.0412
1 FC Barcelona FT(BAR) į NOK
kr11.3202
1 FC Barcelona FT(BAR) į NZD
$1.9152
1 FC Barcelona FT(BAR) į PAB
B/.1.14
1 FC Barcelona FT(BAR) į PGK
K4.8336
1 FC Barcelona FT(BAR) į QAR
ر.ق4.1496
1 FC Barcelona FT(BAR) į RSD
дин.114.171

FC Barcelona FT išteklius

Išsamesnei FC Barcelona FT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali FC Barcelona FT svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FC Barcelona FT

Kiek FC Barcelona FT(BAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BAR kaina USD valiuta yra 1.14USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BAR į USD kaina?
Dabartinė BAR kaina USD valiuta yra $ 1.14. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FC Barcelona FT rinkos kapitalizacija?
BAR rinkos kapitalizacija yra $ 16.09MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BAR apyvartoje?
BAR apyvartoje yra 14.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BAR kaina?
BAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 79.25934055USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BAR kaina?
BAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.991574489714179USD.
Kokia yra BAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BAR yra $ 199.84KUSD.
Ar BAR kaina šiais metais kils?
BAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:23:34(UTC+8)

FC Barcelona FT (BAR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BAR-į-USD skaičiuoklė

Suma

BAR
BAR
USD
USD

1 BAR = 1.13 USD

Prekiauti BAR

BARUSDT
$1.14
$1.14$1.14
-0.43%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis