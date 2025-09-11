FC Barcelona FT (BAR) realiojo laiko kaina yra $ 1.14. Per pastarąsias 24 valandas BAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.135 iki aukščiausios $ 1.154 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAR kaina yra $ 79.25934055, o žemiausia – $ 0.991574489714179.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FC Barcelona FT (BAR) rinkos informacija
Dabartinė FC Barcelona FT rinkos kapitalizacija yra $ 16.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 199.84K. BAR apyvartoje yra 14.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 39960000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.55M
FC Barcelona FT (BAR) kainos istorija USD
Stebėkite FC Barcelona FT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00389
-0.33%
30 dienų
$ -0.173
-13.18%
60 dienų
$ +0.012
+1.06%
90 dienų
$ -0.13
-10.24%
FC Barcelona FT kainos pokytis šiandien
Šiandien BAR užfiksuotas $ -0.00389 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FC Barcelona FT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.173 (-13.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FC Barcelona FT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BAR rodiklis pasikeitė $ +0.012 (+1.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FC Barcelona FT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.13 (-10.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.
