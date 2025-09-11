Daugiau apie BADGER

BadgerDAO logotipas

BadgerDAO kaina(BADGER)

1 BADGER į USD – tiesioginė kaina:

$0.9017
-0.62%1D
USD
BadgerDAO (BADGER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:04:58(UTC+8)

BadgerDAO (BADGER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.8877
24 val. žemiausia
$ 0.9218
24 val. aukščiausia

$ 0.8877
$ 0.9218
$ 89.50387575
$ 0.7534487788836807
-0.14%

-0.62%

+0.73%

+0.73%

BadgerDAO (BADGER) realiojo laiko kaina yra $ 0.9017. Per pastarąsias 24 valandas BADGER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.8877 iki aukščiausios $ 0.9218 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BADGER kaina yra $ 89.50387575, o žemiausia – $ 0.7534487788836807.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BADGER per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -0.62%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BadgerDAO (BADGER) rinkos informacija

No.954

$ 18.10M
$ 54.26K
$ 18.94M
20.07M
21,000,000
21,000,000
95.58%

ETH

Dabartinė BadgerDAO rinkos kapitalizacija yra $ 18.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.26K. BADGER apyvartoje yra 20.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.94M

BadgerDAO (BADGER) kainos istorija USD

Stebėkite BadgerDAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.005625-0.62%
30 dienų$ -0.1456-13.91%
60 dienų$ -0.2383-20.91%
90 dienų$ -0.0367-3.92%
BadgerDAO kainos pokytis šiandien

Šiandien BADGER užfiksuotas $ -0.005625 (-0.62%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BadgerDAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1456 (-13.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BadgerDAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BADGER rodiklis pasikeitė $ -0.2383 (-20.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BadgerDAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0367 (-3.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BadgerDAO (BADGER) pokyčius?

Peržiūrėkite BadgerDAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BadgerDAO (BADGER)

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

BadgerDAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BadgerDAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BADGERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BadgerDAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BadgerDAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BadgerDAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BadgerDAO (BADGER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BadgerDAO (BADGER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BadgerDAO prognozes.

Peržiūrėkite BadgerDAO kainos prognozę dabar!

BadgerDAO (BADGER) Tokenomika

Supratimas apie BadgerDAO (BADGER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BADGERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BadgerDAO (BADGER)

Ieškote, kaip nusipirkti BadgerDAO? Viskas paprasta ir patogu! BadgerDAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BADGER į vietos valiutas

BadgerDAO išteklius

Išsamesnei BadgerDAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali BadgerDAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BadgerDAO

Kiek BadgerDAO(BADGER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BADGER kaina USD valiuta yra 0.9017USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BADGER į USD kaina?
Dabartinė BADGER kaina USD valiuta yra $ 0.9017. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BadgerDAO rinkos kapitalizacija?
BADGER rinkos kapitalizacija yra $ 18.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BADGER apyvartoje?
BADGER apyvartoje yra 20.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BADGER kaina?
BADGER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 89.50387575USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BADGER kaina?
BADGER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.7534487788836807USD.
Kokia yra BADGER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BADGER yra $ 54.26KUSD.
Ar BADGER kaina šiais metais kils?
BADGER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BADGER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:04:58(UTC+8)

BadgerDAO (BADGER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

