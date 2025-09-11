BadgerDAO (BADGER) realiojo laiko kaina yra $ 0.9017. Per pastarąsias 24 valandas BADGER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.8877 iki aukščiausios $ 0.9218 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BADGER kaina yra $ 89.50387575, o žemiausia – $ 0.7534487788836807.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BADGER per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -0.62%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BadgerDAO (BADGER) rinkos informacija
No.954
$ 18.10M
$ 18.10M$ 18.10M
$ 54.26K
$ 54.26K$ 54.26K
$ 18.94M
$ 18.94M$ 18.94M
20.07M
20.07M 20.07M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
95.58%
ETH
Dabartinė BadgerDAO rinkos kapitalizacija yra $ 18.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.26K. BADGER apyvartoje yra 20.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.94M
BadgerDAO (BADGER) kainos istorija USD
Stebėkite BadgerDAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.005625
-0.62%
30 dienų
$ -0.1456
-13.91%
60 dienų
$ -0.2383
-20.91%
90 dienų
$ -0.0367
-3.92%
BadgerDAO kainos pokytis šiandien
Šiandien BADGER užfiksuotas $ -0.005625 (-0.62%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BadgerDAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1456 (-13.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BadgerDAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BADGER rodiklis pasikeitė $ -0.2383 (-20.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BadgerDAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0367 (-3.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BadgerDAO (BADGER) pokyčius?
Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.
BadgerDAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BadgerDAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BadgerDAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BadgerDAO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BadgerDAO (BADGER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BadgerDAO (BADGER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BadgerDAO prognozes.
Supratimas apie BadgerDAO (BADGER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BADGERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BadgerDAO (BADGER)
Ieškote, kaip nusipirkti BadgerDAO? Viskas paprasta ir patogu! BadgerDAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.