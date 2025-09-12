BadgerDAO (BADGER) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite BadgerDAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BADGER augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte BadgerDAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

BadgerDAO kainos prognozė
$0.9408
+5.23%
USD
Faktinis
Prognozė
BadgerDAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

BadgerDAO (BADGER) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, BadgerDAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.9408 prekybos kainą 2025 m.

BadgerDAO (BADGER) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, BadgerDAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.98784 prekybos kainą 2026 m.

BadgerDAO (BADGER) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BADGER ateities kaina yra $ 1.0372 su 10.25% augimo norma.

BadgerDAO (BADGER) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BADGER ateities kaina yra $ 1.0890 su 15.76% augimo norma.

BadgerDAO (BADGER) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BADGER 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.1435, o augimo norma – 21.55%.

BadgerDAO (BADGER) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BADGER 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2007, o augimo norma – 27.63%.

BadgerDAO (BADGER) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. BadgerDAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.9558 prekybos kainą.

BadgerDAO (BADGER) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. BadgerDAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.1858 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.9408
    0.00%
  • 2026
    $ 0.98784
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0372
    10.25%
  • 2028
    $ 1.0890
    15.76%
  • 2029
    $ 1.1435
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2007
    27.63%
  • 2031
    $ 1.2607
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3238
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.3899
    47.75%
  • 2034
    $ 1.4594
    55.13%
  • 2035
    $ 1.5324
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6090
    71.03%
  • 2037
    $ 1.6895
    79.59%
  • 2038
    $ 1.7740
    88.56%
  • 2039
    $ 1.8627
    97.99%
  • 2040
    $ 1.9558
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės BadgerDAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.9408
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.940928
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.941702
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.944666
    0.41%
BadgerDAO (BADGER) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BADGER kaina yra $0.9408. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

BadgerDAO (BADGER) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BADGER, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.940928. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

BadgerDAO (BADGER) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BADGER, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.941702. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

BadgerDAO (BADGER) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BADGER kaina yra $0.944666. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė BadgerDAO kainų statistika

$ 0.9408
+5.23%

$ 18.89M
20.07M
$ 61.41K
--

Naujausia BADGER kaina yra $ 0.9408. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.23%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 61.41K.
Be to, BADGER turi 20.07M apyvartą ir $ 18.89M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti BadgerDAO (BADGER)

Bandote įsigyti BADGER? Dabar galite BADGER įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti BadgerDAO ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BADGER dabar

BadgerDAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje BadgerDAO, dabartinė BadgerDAO kaina yra 0.9411USD. Apyvartinė BadgerDAO (BADGER) pasiūla yra 0.00 BADGER, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $18.89M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.034000
    $ 0.9455
    $ 0.8873
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.045399
    $ 0.9605
    $ 0.8716
  • 30 dienų
    -0.12%
    $ -0.136800
    $ 1.0901
    $ 0.8716
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas BadgerDAO kaina pasikeitė $0.034000, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas BadgerDAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.9605 ir žemiausia $0.8716. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo BADGER potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį BadgerDAO įvyko -0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.136800 vertę. Tai rodo, kad BADGER artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą BadgerDAO kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BADGER kainų istoriją

Kaip veikia BadgerDAO (BADGER) kainų prognozės modulis?

BadgerDAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BADGER kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius BadgerDAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BADGER būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti BadgerDAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BADGER ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BADGER pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą BadgerDAO potencialą.

Kodėl BADGER kainų prognozė yra svarbi?

BADGER kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BADGER dabar?
Pagal jūsų prognozes, BADGER pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BADGER kainų prognozė?
Remiantis BadgerDAO (BADGER) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BADGER kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BADGER 2026 m.?
1 vieneto BadgerDAO (BADGER) kaina šiandien yra $0.9408. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BADGER padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BADGER kaina 2027 m.?
BadgerDAO (BADGER) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BADGER kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BADGER kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BadgerDAO (BADGER) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BADGER kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BadgerDAO (BADGER) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BADGER 2030 m.?
1 vieneto BadgerDAO (BADGER) kaina šiandien yra $0.9408. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BADGER padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BADGER kainų prognozė 2040 metams?
BadgerDAO (BADGER) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BADGER kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.