BSquared Network (B2) realiojo laiko kaina yra $ 0.45991. Per pastarąsias 24 valandas B2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.40821 iki aukščiausios $ 0.66474 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia B2 kaina yra $ 0.775982192516107, o žemiausia – $ 0.3168599590333596.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, B2 per pastarąją valandą pasikeitė -0.85%, per 24 valandas – -4.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +24.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BSquared Network (B2) rinkos informacija
$ 21.57M
$ 839.04K
$ 96.58M
46.90M
210,000,000
210,000,000
22.33%
Dabartinė BSquared Network rinkos kapitalizacija yra $ 21.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 839.04K. B2 apyvartoje yra 46.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 210000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 96.58M
BSquared Network (B2) kainos istorija USD
Stebėkite BSquared Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0227831
-4.72%
30 dienų
$ +0.06665
+16.94%
60 dienų
$ +0.07244
+18.69%
90 dienų
$ +0.10381
+29.15%
BSquared Network kainos pokytis šiandien
Šiandien B2 užfiksuotas $ -0.0227831 (-4.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BSquared Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.06665 (+16.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BSquared Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, B2 rodiklis pasikeitė $ +0.07244 (+18.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BSquared Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.10381 (+29.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BSquared Network (B2) pokyčius?
B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).
BSquared Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BSquared Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti B2statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BSquared Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BSquared Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BSquared Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BSquared Network (B2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BSquared Network (B2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BSquared Network prognozes.
Supratimas apie BSquared Network (B2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie B2išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BSquared Network (B2)
Ieškote, kaip nusipirkti BSquared Network? Viskas paprasta ir patogu! BSquared Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.