BSquared Network kaina(B2)

BSquared Network (B2) kainos grafikas realiu laiku
BSquared Network (B2) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
BSquared Network (B2) realiojo laiko kaina yra $ 0.45991. Per pastarąsias 24 valandas B2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.40821 iki aukščiausios $ 0.66474 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia B2 kaina yra $ 0.775982192516107, o žemiausia – $ 0.3168599590333596.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, B2 per pastarąją valandą pasikeitė -0.85%, per 24 valandas – -4.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +24.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BSquared Network (B2) rinkos informacija

Dabartinė BSquared Network rinkos kapitalizacija yra $ 21.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 839.04K. B2 apyvartoje yra 46.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 210000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 96.58M

BSquared Network (B2) kainos istorija USD

Stebėkite BSquared Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0227831-4.72%
30 dienų$ +0.06665+16.94%
60 dienų$ +0.07244+18.69%
90 dienų$ +0.10381+29.15%
BSquared Network kainos pokytis šiandien

Šiandien B2 užfiksuotas $ -0.0227831 (-4.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BSquared Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.06665 (+16.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BSquared Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, B2 rodiklis pasikeitė $ +0.07244 (+18.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BSquared Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.10381 (+29.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BSquared Network (B2) pokyčius?

Peržiūrėkite BSquared Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BSquared Network (B2)

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

BSquared Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BSquared Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti B2statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BSquared Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BSquared Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BSquared Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BSquared Network (B2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BSquared Network (B2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BSquared Network prognozes.

Peržiūrėkite BSquared Network kainos prognozę dabar!

BSquared Network (B2) Tokenomika

Supratimas apie BSquared Network (B2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie B2išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BSquared Network (B2)

Ieškote, kaip nusipirkti BSquared Network? Viskas paprasta ir patogu! BSquared Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Kiek BSquared Network(B2) verta (-as) šiandien?
Dabartinė B2 kaina USD valiuta yra 0.45991USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė B2 į USD kaina?
Dabartinė B2 kaina USD valiuta yra $ 0.45991. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BSquared Network rinkos kapitalizacija?
B2 rinkos kapitalizacija yra $ 21.57MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra B2 apyvartoje?
B2 apyvartoje yra 46.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) B2 kaina?
B2 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.775982192516107USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) B2 kaina?
B2 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3168599590333596USD.
Kokia yra B2 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis B2 yra $ 839.04KUSD.
Ar B2 kaina šiais metais kils?
B2 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite B2 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:04:44(UTC+8)

BSquared Network (B2) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

