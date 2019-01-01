BSquared Network (B2) Tokenomika

BSquared Network (B2) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBSquared Network (B2), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
BSquared Network (B2) Informacija

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

Oficiali svetainė:
https://www.bsquared.network/
Baltoji knyga:
https://docs.bsquared.network/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2

BSquared Network (B2) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BSquared Network (B2) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 28.84M
$ 28.84M
Bendra pasiūla:
$ 210.00M
$ 210.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 46.90M
$ 46.90M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 129.12M
$ 129.12M
Visų laikų rekordas:
$ 0.9
$ 0.9
Visų laikų minimumas:
$ 0.3168599590333596
$ 0.3168599590333596
Dabartinė kaina:
$ 0.61484
$ 0.61484

BSquared Network (B2) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BSquared Network (B2) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų B2 tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek B2 tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate B2 tokenomiką, galite peržiūrėti B2 tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti B2

Norite įtraukti BSquared Network (B2) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius B2 pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

BSquared Network (B2) Kainų istorija

B2 kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

B2 kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda B2? Mūsų B2 kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.