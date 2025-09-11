Daugiau apie AWE

AWE Network logotipas

AWE Network kaina(AWE)

1 AWE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0562
$0.0562$0.0562
+6.35%1D
USD
AWE Network (AWE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:52:56(UTC+8)

AWE Network (AWE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05157
$ 0.05157$ 0.05157
24 val. žemiausia
$ 0.05697
$ 0.05697$ 0.05697
24 val. aukščiausia

$ 0.05157
$ 0.05157$ 0.05157

$ 0.05697
$ 0.05697$ 0.05697

$ 0.28495505340478217
$ 0.28495505340478217$ 0.28495505340478217

$ 0.00580325721876
$ 0.00580325721876$ 0.00580325721876

+1.97%

+6.35%

+11.86%

+11.86%

AWE Network (AWE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0562. Per pastarąsias 24 valandas AWE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05157 iki aukščiausios $ 0.05697 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AWE kaina yra $ 0.28495505340478217, o žemiausia – $ 0.00580325721876.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AWE per pastarąją valandą pasikeitė +1.97%, per 24 valandas – +6.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AWE Network (AWE) rinkos informacija

No.371

$ 109.16M
$ 109.16M$ 109.16M

$ 588.56K
$ 588.56K$ 588.56K

$ 109.16M
$ 109.16M$ 109.16M

1.94B
1.94B 1.94B

1,942,420,283.027067
1,942,420,283.027067 1,942,420,283.027067

1,942,420,283
1,942,420,283 1,942,420,283

100.00%

BASE

Dabartinė AWE Network rinkos kapitalizacija yra $ 109.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 588.56K. AWE apyvartoje yra 1.94B vienetų, o bendras kiekis siekia 1942420283. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 109.16M

AWE Network (AWE) kainos istorija USD

Stebėkite AWE Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0033556+6.35%
30 dienų$ +0.00209+3.86%
60 dienų$ -0.00064-1.13%
90 dienų$ +0.00474+9.21%
AWE Network kainos pokytis šiandien

Šiandien AWE užfiksuotas $ +0.0033556 (+6.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AWE Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00209 (+3.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AWE Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AWE rodiklis pasikeitė $ -0.00064 (-1.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AWE Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00474 (+9.21%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AWE Network (AWE) pokyčius?

Peržiūrėkite AWE Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AWE Network (AWE)

AWE Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AWE Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AWEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AWE Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AWE Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AWE Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AWE Network (AWE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AWE Network (AWE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AWE Network prognozes.

Peržiūrėkite AWE Network kainos prognozę dabar!

AWE Network (AWE) Tokenomika

Supratimas apie AWE Network (AWE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AWEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AWE Network (AWE)

Ieškote, kaip nusipirkti AWE Network? Viskas paprasta ir patogu! AWE Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AWE į vietos valiutas

AWE Network išteklius

Išsamesnei AWE Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AWE Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AWE Network

Kiek AWE Network(AWE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AWE kaina USD valiuta yra 0.0562USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AWE į USD kaina?
Dabartinė AWE kaina USD valiuta yra $ 0.0562. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AWE Network rinkos kapitalizacija?
AWE rinkos kapitalizacija yra $ 109.16MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AWE apyvartoje?
AWE apyvartoje yra 1.94BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AWE kaina?
AWE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.28495505340478217USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AWE kaina?
AWE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00580325721876USD.
Kokia yra AWE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AWE yra $ 588.56KUSD.
Ar AWE kaina šiais metais kils?
AWE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AWE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:52:56(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

