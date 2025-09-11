Daugiau apie AVAAI

Ava AI logotipas

Ava AI kaina(AVAAI)

1 AVAAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.02484
$0.02484$0.02484
+1.14%1D
USD
Ava AI (AVAAI) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Ava AI (AVAAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02372
$ 0.02372$ 0.02372
24 val. žemiausia
$ 0.02782
$ 0.02782$ 0.02782
24 val. aukščiausia

$ 0.02372
$ 0.02372$ 0.02372

$ 0.02782
$ 0.02782$ 0.02782

$ 0.33547388338563844
$ 0.33547388338563844$ 0.33547388338563844

$ 0.011283386189164465
$ 0.011283386189164465$ 0.011283386189164465

+0.56%

+1.14%

+0.08%

+0.08%

Ava AI (AVAAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.02484. Per pastarąsias 24 valandas AVAAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02372 iki aukščiausios $ 0.02782 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AVAAI kaina yra $ 0.33547388338563844, o žemiausia – $ 0.011283386189164465.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AVAAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.56%, per 24 valandas – +1.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ava AI (AVAAI) rinkos informacija

No.832

$ 24.84M
$ 24.84M$ 24.84M

$ 140.68K
$ 140.68K$ 140.68K

$ 24.84M
$ 24.84M$ 24.84M

999.99M
999.99M 999.99M

999,995,926.72
999,995,926.72 999,995,926.72

999,994,070
999,994,070 999,994,070

99.99%

SOL

Dabartinė Ava AI rinkos kapitalizacija yra $ 24.84M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 140.68K. AVAAI apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999994070. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.84M

Ava AI (AVAAI) kainos istorija USD

Stebėkite Ava AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00028+1.14%
30 dienų$ -0.01287-34.13%
60 dienų$ -0.00753-23.27%
90 dienų$ -0.00349-12.32%
Ava AI kainos pokytis šiandien

Šiandien AVAAI užfiksuotas $ +0.00028 (+1.14%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ava AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01287 (-34.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ava AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AVAAI rodiklis pasikeitė $ -0.00753 (-23.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ava AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00349 (-12.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ava AI (AVAAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Ava AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ava AI (AVAAI)

AVAAI is a meme coin.

Ava AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ava AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AVAAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ava AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ava AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ava AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ava AI (AVAAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ava AI (AVAAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ava AI prognozes.

Peržiūrėkite Ava AI kainos prognozę dabar!

Ava AI (AVAAI) Tokenomika

Supratimas apie Ava AI (AVAAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVAAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ava AI (AVAAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Ava AI? Viskas paprasta ir patogu! Ava AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AVAAI į vietos valiutas

1 Ava AI(AVAAI) į VND
653.6646
1 Ava AI(AVAAI) į AUD
A$0.0375084
1 Ava AI(AVAAI) į GBP
0.0181332
1 Ava AI(AVAAI) į EUR
0.021114
1 Ava AI(AVAAI) į USD
$0.02484
1 Ava AI(AVAAI) į MYR
RM0.1045764
1 Ava AI(AVAAI) į TRY
1.0253952
1 Ava AI(AVAAI) į JPY
¥3.65148
1 Ava AI(AVAAI) į ARS
ARS$35.38458
1 Ava AI(AVAAI) į RUB
2.0987316
1 Ava AI(AVAAI) į INR
2.188404
1 Ava AI(AVAAI) į IDR
Rp407.2130496
1 Ava AI(AVAAI) į KRW
34.4997792
1 Ava AI(AVAAI) į PHP
1.4188608
1 Ava AI(AVAAI) į EGP
￡E.1.194804
1 Ava AI(AVAAI) į BRL
R$0.134136
1 Ava AI(AVAAI) į CAD
C$0.0342792
1 Ava AI(AVAAI) į BDT
3.025512
1 Ava AI(AVAAI) į NGN
37.5225588
1 Ava AI(AVAAI) į COP
$97.4115504
1 Ava AI(AVAAI) į ZAR
R.0.4344516
1 Ava AI(AVAAI) į UAH
1.0253952
1 Ava AI(AVAAI) į VES
Bs3.87504
1 Ava AI(AVAAI) į CLP
$23.87124
1 Ava AI(AVAAI) į PKR
Rs7.0548084
1 Ava AI(AVAAI) į KZT
13.3907472
1 Ava AI(AVAAI) į THB
฿0.7894152
1 Ava AI(AVAAI) į TWD
NT$0.75141
1 Ava AI(AVAAI) į AED
د.إ0.0911628
1 Ava AI(AVAAI) į CHF
Fr0.0196236
1 Ava AI(AVAAI) į HKD
HK$0.1932552
1 Ava AI(AVAAI) į AMD
֏9.4916124
1 Ava AI(AVAAI) į MAD
.د.م0.2243052
1 Ava AI(AVAAI) į MXN
$0.4617756
1 Ava AI(AVAAI) į SAR
ريال0.09315
1 Ava AI(AVAAI) į PLN
0.0904176
1 Ava AI(AVAAI) į RON
лв0.1075572
1 Ava AI(AVAAI) į SEK
kr0.2320056
1 Ava AI(AVAAI) į BGN
лв0.0414828
1 Ava AI(AVAAI) į HUF
Ft8.3467368
1 Ava AI(AVAAI) į CZK
0.517914
1 Ava AI(AVAAI) į KWD
د.ك0.0075762
1 Ava AI(AVAAI) į ILS
0.0824688
1 Ava AI(AVAAI) į AOA
Kz22.7263644
1 Ava AI(AVAAI) į BHD
.د.ب0.00936468
1 Ava AI(AVAAI) į BMD
$0.02484
1 Ava AI(AVAAI) į DKK
kr0.1584792
1 Ava AI(AVAAI) į HNL
L0.6510564
1 Ava AI(AVAAI) į MUR
1.13022
1 Ava AI(AVAAI) į NAD
$0.4366872
1 Ava AI(AVAAI) į NOK
kr0.2466612
1 Ava AI(AVAAI) į NZD
$0.0417312
1 Ava AI(AVAAI) į PAB
B/.0.02484
1 Ava AI(AVAAI) į PGK
K0.1053216
1 Ava AI(AVAAI) į QAR
ر.ق0.0904176
1 Ava AI(AVAAI) į RSD
дин.2.487726

Ava AI išteklius

Išsamesnei Ava AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Ava AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ava AI

Kiek Ava AI(AVAAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AVAAI kaina USD valiuta yra 0.02484USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AVAAI į USD kaina?
Dabartinė AVAAI kaina USD valiuta yra $ 0.02484. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ava AI rinkos kapitalizacija?
AVAAI rinkos kapitalizacija yra $ 24.84MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AVAAI apyvartoje?
AVAAI apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AVAAI kaina?
AVAAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.33547388338563844USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AVAAI kaina?
AVAAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.011283386189164465USD.
Kokia yra AVAAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AVAAI yra $ 140.68KUSD.
Ar AVAAI kaina šiais metais kils?
AVAAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AVAAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Ava AI (AVAAI) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

