Ava AI (AVAAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ava AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AVAAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ava AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ava AI kainos prognozė
$0.02457
+4.86%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:30:39(UTC+8)

Ava AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ava AI (AVAAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ava AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02457 prekybos kainą 2025 m.

Ava AI (AVAAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ava AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.025798 prekybos kainą 2026 m.

Ava AI (AVAAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AVAAI ateities kaina yra $ 0.027088 su 10.25% augimo norma.

Ava AI (AVAAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AVAAI ateities kaina yra $ 0.028442 su 15.76% augimo norma.

Ava AI (AVAAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVAAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.029864, o augimo norma – 21.55%.

Ava AI (AVAAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVAAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.031358, o augimo norma – 27.63%.

Ava AI (AVAAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ava AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.051079 prekybos kainą.

Ava AI (AVAAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ava AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.083202 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02457
    0.00%
  • 2026
    $ 0.025798
    5.00%
  • 2027
    $ 0.027088
    10.25%
  • 2028
    $ 0.028442
    15.76%
  • 2029
    $ 0.029864
    21.55%
  • 2030
    $ 0.031358
    27.63%
  • 2031
    $ 0.032926
    34.01%
  • 2032
    $ 0.034572
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.036301
    47.75%
  • 2034
    $ 0.038116
    55.13%
  • 2035
    $ 0.040021
    62.89%
  • 2036
    $ 0.042023
    71.03%
  • 2037
    $ 0.044124
    79.59%
  • 2038
    $ 0.046330
    88.56%
  • 2039
    $ 0.048646
    97.99%
  • 2040
    $ 0.051079
    107.89%
Trumpalaikės Ava AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02457
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.024573
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.024593
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.024670
    0.41%
Ava AI (AVAAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AVAAI kaina yra $0.02457. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ava AI (AVAAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AVAAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.024573. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ava AI (AVAAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AVAAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.024593. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ava AI (AVAAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AVAAI kaina yra $0.024670. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ava AI kainų statistika

$ 0.02457
$ 0.02457$ 0.02457

+4.86%

$ 24.57M
$ 24.57M$ 24.57M

999.99M
999.99M 999.99M

$ 130.06K
$ 130.06K$ 130.06K

--

Naujausia AVAAI kaina yra $ 0.02457. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.86%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 130.06K.
Be to, AVAAI turi 999.99M apyvartą ir $ 24.57M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Ava AI (AVAAI)

Bandote įsigyti AVAAI? Dabar galite AVAAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Ava AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AVAAI dabar

Ava AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ava AI, dabartinė Ava AI kaina yra 0.02457USD. Apyvartinė Ava AI (AVAAI) pasiūla yra 0.00 AVAAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $24.57M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000179
    $ 0.02628
    $ 0.02276
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000290
    $ 0.02813
    $ 0.02273
  • 30 dienų
    -0.29%
    $ -0.010209
    $ 0.03742
    $ 0.0222
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ava AI kaina pasikeitė $-0.000179, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ava AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.02813 ir žemiausia $0.02273. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo AVAAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ava AI įvyko -0.29%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.010209 vertę. Tai rodo, kad AVAAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Ava AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AVAAI kainų istoriją

Kaip veikia Ava AI (AVAAI) kainų prognozės modulis?

Ava AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AVAAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ava AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AVAAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ava AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AVAAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AVAAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ava AI potencialą.

Kodėl AVAAI kainų prognozė yra svarbi?

AVAAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AVAAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, AVAAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AVAAI kainų prognozė?
Remiantis Ava AI (AVAAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AVAAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AVAAI 2026 m.?
1 vieneto Ava AI (AVAAI) kaina šiandien yra $0.02457. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVAAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AVAAI kaina 2027 m.?
Ava AI (AVAAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AVAAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AVAAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ava AI (AVAAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AVAAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ava AI (AVAAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AVAAI 2030 m.?
1 vieneto Ava AI (AVAAI) kaina šiandien yra $0.02457. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVAAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AVAAI kainų prognozė 2040 metams?
Ava AI (AVAAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AVAAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.