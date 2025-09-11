Aurix (AUR) realiojo laiko kaina yra $ 0.4435. Per pastarąsias 24 valandas AUR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4356 iki aukščiausios $ 0.4443 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AUR kaina yra $ 2.396338467130361, o žemiausia – $ 0.00598702.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AUR per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Aurix (AUR) rinkos informacija
Dabartinė Aurix rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 50.88K. AUR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 17000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.87M
Aurix (AUR) kainos istorija USD
Stebėkite Aurix kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000797
+0.18%
30 dienų
$ -0.0145
-3.17%
60 dienų
$ -0.0141
-3.09%
90 dienų
$ -0.1513
-25.44%
Aurix kainos pokytis šiandien
Šiandien AUR užfiksuotas $ +0.000797 (+0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Aurix 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0145 (-3.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Aurix 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AUR rodiklis pasikeitė $ -0.0141 (-3.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Aurix 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1513 (-25.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aurix (AUR) pokyčius?
AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies.
AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.
Aurix galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aurix investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AURstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aurix mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aurix, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Aurix kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Aurix (AUR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aurix (AUR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aurix prognozes.
Supratimas apie Aurix (AUR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AURišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Aurix (AUR)
Ieškote, kaip nusipirkti Aurix? Viskas paprasta ir patogu! Aurix lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.