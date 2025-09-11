Daugiau apie AUR

Aurix logotipas

Aurix kaina(AUR)

1 AUR į USD – tiesioginė kaina:

$0.4436
$0.4436$0.4436
+0.18%1D
USD
Aurix (AUR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:37:51(UTC+8)

Aurix (AUR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4356
$ 0.4356$ 0.4356
24 val. žemiausia
$ 0.4443
$ 0.4443$ 0.4443
24 val. aukščiausia

$ 0.4356
$ 0.4356$ 0.4356

$ 0.4443
$ 0.4443$ 0.4443

$ 2.396338467130361
$ 2.396338467130361$ 2.396338467130361

$ 0.00598702
$ 0.00598702$ 0.00598702

+0.02%

+0.18%

+1.97%

+1.97%

Aurix (AUR) realiojo laiko kaina yra $ 0.4435. Per pastarąsias 24 valandas AUR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4356 iki aukščiausios $ 0.4443 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AUR kaina yra $ 2.396338467130361, o žemiausia – $ 0.00598702.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AUR per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aurix (AUR) rinkos informacija

No.4376

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 50.88K
$ 50.88K$ 50.88K

$ 8.87M
$ 8.87M$ 8.87M

0.00
0.00 0.00

20,000,000
20,000,000 20,000,000

17,000,000
17,000,000 17,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Aurix rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 50.88K. AUR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 17000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.87M

Aurix (AUR) kainos istorija USD

Stebėkite Aurix kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000797+0.18%
30 dienų$ -0.0145-3.17%
60 dienų$ -0.0141-3.09%
90 dienų$ -0.1513-25.44%
Aurix kainos pokytis šiandien

Šiandien AUR užfiksuotas $ +0.000797 (+0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Aurix 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0145 (-3.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Aurix 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AUR rodiklis pasikeitė $ -0.0141 (-3.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Aurix 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1513 (-25.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aurix (AUR) pokyčius?

Peržiūrėkite Aurix kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Aurix (AUR)

AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.

Aurix galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aurix investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AURstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aurix mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aurix, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Aurix kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aurix (AUR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aurix (AUR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aurix prognozes.

Peržiūrėkite Aurix kainos prognozę dabar!

Aurix (AUR) Tokenomika

Supratimas apie Aurix (AUR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AURišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Aurix (AUR)

Ieškote, kaip nusipirkti Aurix? Viskas paprasta ir patogu! Aurix lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AUR į vietos valiutas

1 Aurix(AUR) į VND
11,670.7025
1 Aurix(AUR) į AUD
A$0.669685
1 Aurix(AUR) į GBP
0.323755
1 Aurix(AUR) į EUR
0.376975
1 Aurix(AUR) į USD
$0.4435
1 Aurix(AUR) į MYR
RM1.87157
1 Aurix(AUR) į TRY
18.30768
1 Aurix(AUR) į JPY
¥65.1945
1 Aurix(AUR) į ARS
ARS$631.76575
1 Aurix(AUR) į RUB
37.471315
1 Aurix(AUR) į INR
39.09896
1 Aurix(AUR) į IDR
Rp7,270.49064
1 Aurix(AUR) į KRW
615.96828
1 Aurix(AUR) į PHP
25.346025
1 Aurix(AUR) į EGP
￡E.21.354525
1 Aurix(AUR) į BRL
R$2.3949
1 Aurix(AUR) į CAD
C$0.61203
1 Aurix(AUR) į BDT
54.0183
1 Aurix(AUR) į NGN
668.926615
1 Aurix(AUR) į COP
$1,739.21186
1 Aurix(AUR) į ZAR
R.7.756815
1 Aurix(AUR) į UAH
18.30768
1 Aurix(AUR) į VES
Bs69.186
1 Aurix(AUR) į CLP
$426.2035
1 Aurix(AUR) į PKR
Rs125.958435
1 Aurix(AUR) į KZT
239.08198
1 Aurix(AUR) į THB
฿14.09443
1 Aurix(AUR) į TWD
NT$13.460225
1 Aurix(AUR) į AED
د.إ1.627645
1 Aurix(AUR) į CHF
Fr0.350365
1 Aurix(AUR) į HKD
HK$3.45043
1 Aurix(AUR) į AMD
֏169.465785
1 Aurix(AUR) į MAD
.د.م4.004805
1 Aurix(AUR) į MXN
$8.2491
1 Aurix(AUR) į SAR
ريال1.663125
1 Aurix(AUR) į PLN
1.61434
1 Aurix(AUR) į RON
лв1.92479
1 Aurix(AUR) į SEK
kr4.146725
1 Aurix(AUR) į BGN
лв0.740645
1 Aurix(AUR) į HUF
Ft149.073655
1 Aurix(AUR) į CZK
9.25141
1 Aurix(AUR) į KWD
د.ك0.1352675
1 Aurix(AUR) į ILS
1.47242
1 Aurix(AUR) į AOA
Kz405.762585
1 Aurix(AUR) į BHD
.د.ب0.1671995
1 Aurix(AUR) į BMD
$0.4435
1 Aurix(AUR) į DKK
kr2.82953
1 Aurix(AUR) į HNL
L11.624135
1 Aurix(AUR) į MUR
20.17925
1 Aurix(AUR) į NAD
$7.79673
1 Aurix(AUR) į NOK
kr4.403955
1 Aurix(AUR) į NZD
$0.74508
1 Aurix(AUR) į PAB
B/.0.4435
1 Aurix(AUR) į PGK
K1.88044
1 Aurix(AUR) į QAR
ر.ق1.61434
1 Aurix(AUR) į RSD
дин.44.416525

Aurix išteklius

Išsamesnei Aurix analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Aurix svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aurix

Kiek Aurix(AUR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AUR kaina USD valiuta yra 0.4435USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AUR į USD kaina?
Dabartinė AUR kaina USD valiuta yra $ 0.4435. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aurix rinkos kapitalizacija?
AUR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AUR apyvartoje?
AUR apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AUR kaina?
AUR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.396338467130361USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AUR kaina?
AUR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00598702USD.
Kokia yra AUR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AUR yra $ 50.88KUSD.
Ar AUR kaina šiais metais kils?
AUR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AUR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Aurix (AUR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

