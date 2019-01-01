Aurix (AUR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAurix (AUR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Aurix (AUR) Informacija

AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.

Oficiali svetainė:
https://www.aurix.exchange
Baltoji knyga:
https://www.aurix.exchange/Aurix-whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x6E98E5401ADCB0D76F4DEBfc3d794B3031F48790

Aurix (AUR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Aurix (AUR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 17.00M
$ 17.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 8.97M
$ 8.97M
Visų laikų rekordas:
$ 2.6
$ 2.6
Visų laikų minimumas:
$ 0.00598702
$ 0.00598702
Dabartinė kaina:
$ 0.4487
$ 0.4487

Aurix (AUR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Aurix (AUR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AUR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AUR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AUR tokenomiką, galite peržiūrėti AUR tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti AUR

Norite įtraukti Aurix (AUR) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius AUR pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Aurix (AUR) Kainų istorija

AUR kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

AUR kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda AUR? Mūsų AUR kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.