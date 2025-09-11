Daugiau apie ASTROS

Astro Armadillos logotipas

Astro Armadillos kaina(ASTROS)

1 ASTROS į USD – tiesioginė kaina:

+0.41%1D
USD
Astro Armadillos (ASTROS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:03:48(UTC+8)

Astro Armadillos (ASTROS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.04%

+0.41%

+0.43%

+0.43%

Astro Armadillos (ASTROS) realiojo laiko kaina yra $ 0.06039. Per pastarąsias 24 valandas ASTROS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06002 iki aukščiausios $ 0.06039 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASTROS kaina yra $ 0.11362255496661224, o žemiausia – $ 0.019778041816782114.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASTROS per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Astro Armadillos (ASTROS) rinkos informacija

No.1983

25.49%

MATIC

Dabartinė Astro Armadillos rinkos kapitalizacija yra $ 1.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.36K. ASTROS apyvartoje yra 25.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.04M

Astro Armadillos (ASTROS) kainos istorija USD

Stebėkite Astro Armadillos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0002466+0.41%
30 dienų$ +0.0003+0.49%
60 dienų$ +0.0075+14.18%
90 dienų$ +0.00666+12.39%
Astro Armadillos kainos pokytis šiandien

Šiandien ASTROS užfiksuotas $ +0.0002466 (+0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Astro Armadillos 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0003 (+0.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Astro Armadillos 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ASTROS rodiklis pasikeitė $ +0.0075 (+14.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Astro Armadillos 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00666 (+12.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Astro Armadillos (ASTROS) pokyčius?

Peržiūrėkite Astro Armadillos kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Astro Armadillos (ASTROS)

Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

Astro Armadillos galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Astro Armadillos investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ASTROSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Astro Armadillos mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Astro Armadillos, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Astro Armadillos kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Astro Armadillos (ASTROS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Astro Armadillos (ASTROS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Astro Armadillos prognozes.

Peržiūrėkite Astro Armadillos kainos prognozę dabar!

Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomika

Supratimas apie Astro Armadillos (ASTROS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASTROSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Astro Armadillos (ASTROS)

Ieškote, kaip nusipirkti Astro Armadillos? Viskas paprasta ir patogu! Astro Armadillos lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ASTROS į vietos valiutas

Astro Armadillos išteklius

Išsamesnei Astro Armadillos analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Astro Armadillos svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Astro Armadillos

Kiek Astro Armadillos(ASTROS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASTROS kaina USD valiuta yra 0.06039USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASTROS į USD kaina?
Dabartinė ASTROS kaina USD valiuta yra $ 0.06039. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Astro Armadillos rinkos kapitalizacija?
ASTROS rinkos kapitalizacija yra $ 1.54MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASTROS apyvartoje?
ASTROS apyvartoje yra 25.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASTROS kaina?
ASTROS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.11362255496661224USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASTROS kaina?
ASTROS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.019778041816782114USD.
Kokia yra ASTROS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASTROS yra $ 60.36KUSD.
Ar ASTROS kaina šiais metais kils?
ASTROS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASTROS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:03:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

