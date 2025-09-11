Astro Armadillos (ASTROS) kainos informacija (USD)
$ 0.06002
24 val. žemiausia
$ 0.06039
24 val. aukščiausia
$ 0.06002
$ 0.06039
$ 0.11362255496661224
$ 0.019778041816782114
+0.04%
+0.41%
+0.43%
+0.43%
Astro Armadillos (ASTROS) realiojo laiko kaina yra $ 0.06039. Per pastarąsias 24 valandas ASTROS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06002 iki aukščiausios $ 0.06039 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASTROS kaina yra $ 0.11362255496661224, o žemiausia – $ 0.019778041816782114.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASTROS per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Astro Armadillos (ASTROS) rinkos informacija
No.1983
$ 1.54M
$ 60.36K
$ 6.04M
25.50M
100,000,000
100,000,000
25.49%
MATIC
Dabartinė Astro Armadillos rinkos kapitalizacija yra $ 1.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.36K. ASTROS apyvartoje yra 25.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.04M
Astro Armadillos (ASTROS) kainos istorija USD
Stebėkite Astro Armadillos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002466
+0.41%
30 dienų
$ +0.0003
+0.49%
60 dienų
$ +0.0075
+14.18%
90 dienų
$ +0.00666
+12.39%
Astro Armadillos kainos pokytis šiandien
Šiandien ASTROS užfiksuotas $ +0.0002466 (+0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Astro Armadillos 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0003 (+0.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Astro Armadillos 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ASTROS rodiklis pasikeitė $ +0.0075 (+14.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Astro Armadillos 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00666 (+12.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Astro Armadillos (ASTROS) pokyčius?
Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.
Astro Armadillos kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Astro Armadillos (ASTROS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Astro Armadillos (ASTROS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Astro Armadillos prognozes.
Supratimas apie Astro Armadillos (ASTROS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASTROSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
