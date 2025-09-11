AustralianShepherd (ASS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000010102. Per pastarąsias 24 valandas ASS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000000976 iki aukščiausios $ 0.0000000010518 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASS kaina yra $ 0.00000008, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASS per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AustralianShepherd (ASS) rinkos informacija
No.4211
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 99.93K
$ 99.93K$ 99.93K
$ 10.10M
$ 10.10M$ 10.10M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000,000,000
10,000,000,000,000,000 10,000,000,000,000,000
10,000,000,000,000,000
10,000,000,000,000,000 10,000,000,000,000,000
0.00%
BSC
Dabartinė AustralianShepherd rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.93K. ASS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.10M
AustralianShepherd (ASS) kainos istorija USD
Stebėkite AustralianShepherd kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000000001513
+0.15%
30 dienų
$ +0.0000000000957
+10.46%
60 dienų
$ +0.0000000001992
+24.56%
90 dienų
$ +0.0000000002391
+31.00%
AustralianShepherd kainos pokytis šiandien
Šiandien ASS užfiksuotas $ +0.000000000001513 (+0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AustralianShepherd 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000000000957 (+10.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AustralianShepherd 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ASS rodiklis pasikeitė $ +0.0000000001992 (+24.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AustralianShepherd 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000002391 (+31.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AustralianShepherd (ASS) pokyčius?
Australian Safe Shepherd is a community meme token forked from the infamous safemoon. The token is completely community driven and was fair launched. Every trade continues toward automatically generating liquidity locked inside of PancakeSwap's LP.
AustralianShepherd galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AustralianShepherd investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ASSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AustralianShepherd mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AustralianShepherd, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AustralianShepherd kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AustralianShepherd (ASS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AustralianShepherd (ASS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AustralianShepherd prognozes.
Supratimas apie AustralianShepherd (ASS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AustralianShepherd (ASS)
Ieškote, kaip nusipirkti AustralianShepherd? Viskas paprasta ir patogu! AustralianShepherd lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.